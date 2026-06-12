علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مطلوب محورهای مواصلاتی مازندران اظهار داشت: در حال حاضر تردد در جادههای کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی، روان و دوطرفه در جریان است و هیچ پدیده خاص جوی که موجب اختلال در رفتوآمد شود، مشاهده نمیشود.
وی افزود: بر اساس هماهنگی با پلیس راه، محدودیتهای ترافیکی از بعدازظهر جمعه و تنها در صورت ایجاد بار ترافیکی در مسیرهای ارتباطی استان اجرایی خواهد شد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران تأکید کرد: طبق برنامهریزی قبلی، در محور کندوان نیز از بعدازظهر جمعه به منظور تخلیه بار ترافیکی، عملیات مسیر یکطرفه اجرا میشود و این محور برای مدتی به صورت یکطرفه درخواهد آمد.
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