علی صادقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت مطلوب محورهای مواصلاتی مازندران اظهار داشت: در حال حاضر تردد در جاده‌های کندوان، هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت عادی، روان و دوطرفه در جریان است و هیچ پدیده خاص جوی که موجب اختلال در رفت‌وآمد شود، مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس هماهنگی با پلیس راه، محدودیت‌های ترافیکی از بعدازظهر جمعه و تنها در صورت ایجاد بار ترافیکی در مسیرهای ارتباطی استان اجرایی خواهد شد.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران تأکید کرد: طبق برنامه‌ریزی قبلی، در محور کندوان نیز از بعدازظهر جمعه به منظور تخلیه بار ترافیکی، عملیات مسیر یک‌طرفه اجرا می‌شود و این محور برای مدتی به صورت یک‌طرفه درخواهد آمد.