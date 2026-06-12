احتمال شنیده شدن صدای انفجار کنترل شده در بافق

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فتاحی اظهار کرد: انفجار کنترل شده ناشی از خنثی سازی و پاک سازی محیطی در منطقه ای خارج از محدوده شهر بافق انجام خواهد شد.

وی افزود: شهروندان هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند؛ امنیت پایدار در سطح شهرستان بافق برقرار است.