به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویتر، این درحالی است که غول فناوری مذکور در حال ساخت اپلیکیشنی مشابه است. نشریه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از سه کارمند مطلع از این امر، برنامه های متا را فاش کرد.

پلی مارکت یک بازار پیش‌بینی مبتنی بر بلاک‌چین است. کاربران می‌توانند روی پرسش‌های مختلفی معامله کنند. کالشی نیز یک بازار پیش‌بینی است اما تحت نظارت نهادهای قانونی آمریکا فعالیت می‌کند. کاربران روی رویدادهای مختلف مانند نرخ تورم، نتایج انتخابات، وضعیت آب وهوا، شاخص های اقتصادی و رویدادهای ورزشی معامله می کنند.

متا وپلی مارکت از اظهار نظر در این باره خودداری کرده اند. اما کالشی به درخواست ها پاسخی نداد. مدیران ارشد اجرایی متا مدعی هستند اپ جدید پیش بازار این شرکت به نام «آرنا» که درحال توسعه است، با پلی مارکت و کالشی که شرط بندی با پول واقعی را قبول می کند، تفاوت دارد زیرا از سیستم امتیازدهی مشابه بازی‌های ویدئویی استفاده خواهد کرد و نه از شرط‌بندی با پول واقعی. به عبارت دیگر یعنی کاربران پیش‌بینی می‌کنند، اما پول واقعی را به خطر نمی‌اندازند.

بازارهای پیش بینی طی انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا بسیار محبوب و به یک دسته جدید از دارایی ها تبدیل شدند که به سرمایه گذار امکان می دهد روی رویدادهای مختلفی از سیاست های مالی تا مسابقات ورزشی شرط بندی کند.

از سوی دیگر این بازارها با سخت گیری های روز افزونی روبرو هستند زیرا انجام معاملات در زمان مناسب و قبل از سیاست گذاری های غافلگیر کننده دولت دونالد ترامپ سبب شده احتمالا میلیون‌ها دلار سود نصیب معامله‌گران ناشناس شود.

زاکربرگ با ارائه اپ «آرنا» کاربران 18 تا 34 ساله را هدف گرفته و تصمیم دارد به 100 میلیون کاربر «پیش بینی کننده» فعال در ماه دست یابد. طبق گزارش این اپ در حال حاضر در داخل شرکت در حال آزمایش است و احتمال دارد عرضه نشود. هرچند متا تصمیم دارد بخش هایی از «آرنا» را با فیس بوک و مسنجر یکپارچه کند.

نیویورک تازم نخستین بار هفته گذشته فاش کرد زاکربرگ اخیرا گروه کوچکی از کارمندان شرکت را مامور ساخت یک اپ موبایل مشابه پلی مارکت و کالشی کرده است.