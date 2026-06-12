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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

دستگیری عامل جاسوسی در رباط کریم

دستگیری عامل جاسوسی در رباط کریم

رباط کریم- سربازان گمنام امام زمان(عج) در رباط کریم طی یک عملیات دقیق و اطلاعاتی موفق به دستگیری فردی شدند، که با عناصر جاسوسی خارج از کشور در ارتباط بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اخبار رسیده، سربازان گمنام امام زمان(عج) در رباط کریم طی یک عملیات دقیق و اطلاعاتی موفق به دستگیری فردی شدند، که با عناصر جاسوسی خارج از کشور در ارتباط بوده است.

وی از طریق تصاویر گرفته شده از لحظات اصابت اماکن نظامی با شبکه سلطنت طلب و شبکه منحوس و رسانه های صهیونیستی ارتباط برقرار کرده است.

پس از دستگیری و تکمیل مستندات کافی از وی با دستور دستگاه قضایی روانه زندان شد.

مردم عزیز در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک امنیتی مراتب را به سامانه ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه گزارش دهید و اطمینان خاطر داشته باشید دستگاه اطلاعاتی و قضایی با مخلان امنیت مردم برخورد قاطع خواهد داشت.

کد مطلب 6857717

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