به گزارش خبرنگار مهر ،حجتالاسلام ابراهیم رفعتی صبح جمعه در مراسم دعای ندبه آستانه اشرفیه با بیان اینکه در شرایط سخت، تصمیمات و دوراهیهای دشواری پیش روی انسان قرار میگیرد، اظهار کرد: کربلا نماد یک دوراهی سخت است؛ در آن واقعه عدهای در ابتدا، عدهای در ادامه راه و عدهای نیز در دقایق پایانی به امام رسیدند. برخی تا خود کربلا همراه امام بودند اما در لحظات آخر او را رها کردند.
کارشناس مذهبی با اشاره به اینکه در آینده نیز همین ریزشها و رویشها وجود دارد، افزود: امروز نیز عدهای دچار شبهه هستند؛ این همه گرانی، تورم و مشکلات نباید باعث لغزش شود.
وی تصریح کرد: در دوران کنونی که فرد برای ادامه مسیر دچار تردید است، باید بداند که مسیر حق شامل چنین سختیها و ابتلائاتی نیز هست و این ایام بهترین زمان برای تمرین استمرار در مسیر حق است، همانطور که ایمان «پسر اموهب» در واقعه کربلا اوج پایبندی به این مسیر را نشان داد.
حجتالاسلام رفعتی با بیان اینکه گریه بر امام حسین (ع) التیامبخش زخم عمیق امام زمان (عج) است، تصریح کرد: کسانی که برای امام حسین (ع) میگریند، با اشک خود به امام زمان (عج) یاری میرسانند.
وی ادامه داد: گریه بر امام حسین (ع) اثر وضعی دارد و فرد را نزد پدر صدا میزند و دعا میکند؛ کسی که برای امام حسین (ع) گریه کند، حضرت برای او طلب بخشش میکند و میگوید: «خدایا این بنده، برای من گریه کرده است».
کارشناس مذهبی با تأکید بر جایگاه ویژه دعای ندبه اظهار کرد: دعای ندبه با همه دعاها متفاوت است؛ اولاً چون جمعه روز خانواده است و فرد در پایان هفته خسته است، دهان باز کردن برای ذکر و ناله دشوار است.این اوج عشقبازی است؛ از بعد از نماز تا طلوع صبح صورت می گیرد.
وی با اشاره به پیوند میان محرم و مهدویت اظهار کرد: از حضرت زهرا (س) که صاحبِ رازِ اشک و سوز و گداز هستند، طلب گریه و اشک داشته باشید؛ زیرا گریه بر حسین (ع) برطرفکننده موانع فرج است و این پیوندی عجیب میان محرم و فرج امام زمان (عج) است.
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