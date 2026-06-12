به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح جمعه در نشست مشترک شورای راهبردی شهرستان تنگستان و شوراهای محلهمحور شهر اهرم، با قدردانی از حضور حماسی مردم شهرستان در روزهای اخیر، اظهار کرد: مردم سلحشور و استکبارستیز تنگستان در این ۱۰۰ روز مقاومت، بار دیگر پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب و ارزشهای ملی و دینی به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به نقش مردم در عرصههای مختلف افزود: مدیریت محلهمحور بر پایه مشارکت مردم شکل گرفته است و در جریان جنگ اخیر یکی از ارکان اصلی پیروزی، حضور و همراهی مردم بوده است، چرا که سرمایه اجتماعی، مردم هستند و این سرمایه، پشتوانه نظام و دولت به شمار میرود.
فرماندار تنگستان تصریح کرد: هرگونه پیشرفت و توسعه نیازمند حضور و همراهی مردم است و بر همین اساس، رویکرد مدیریت محلهمحور در دستور کار قرار گرفته است.
سلیمانی با بیان اینکه محوریت این برنامهها باید مسجد محله باشد، ادامه داد: جلسات محلهمحور با محوریت مسجد برگزار شود و در صورت نیاز، معتمدین و نخبگان نیز به این جلسات افزوده شوند تا تصمیمگیریها دقیقتر و اثرگذارتر باشد.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی و اولویتبندی مسائل محلات خاطرنشان کرد: با شناسایی مشکلات، برنامهها بر اساس اولویت پیگیری شود و در قالب هماندیشی، اقدامات لازم با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی انجام گیرد تا کارها به نتیجه برسد.
فرماندار تنگستان گفت: ما نیز در کنار شوراهای محلهمحور هستیم و از هرگونه همکاری و همراهی دریغ نخواهیم کرد، ممکن است به دلیل گستردگی وظایف، مسئولان نتوانند همه مشکلات را بهصورت کامل مشاهده کنند؛ از این رو این شما هستید که میتوانید مسائل محله را شناسایی و برای پیگیری آنها اقدام کنید.
وی در پایان با تأکید بر توجه به اقشار آسیبپذیر افزود: شناسایی این قشر و برنامهریزی برای حمایت از آنان باید در اولویت قرار گیرد و برگزاری مانورهای محلهمحور نیز میتواند به تقویت ارتباط مردم با دستگاههای اجرایی و افزایش هماهنگی میان بخشهای مختلف کمک کند.
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