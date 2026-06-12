به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با تقدیر از حمایت‌های معاون وزیر اقتصاد در راه‌اندازی منطقه آزاد بوشهر اظهار داشت: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از بدنه کارشناسی مناسبی برخوردار است و همین موضوع موجب شده تا موفقیت‌های ارزنده‌ای توسط این مجموعه به دست بیاید و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان، مصوبات خوب و مفیدی داشته است.

وی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه و جنگ رمضان، آسیب‌های زیادی به زیرساخت‌های اقتصادی کشور و استان بوشهر وارد کرده اما با وحدت و انسجام خوبی که بین خادمان ملت و مردم فهیم و آگاه وجود دارد، امیدوارم بتوانیم ضمن جبران خسارت‌ها، مسیر تعالی و پیشرفت هموارتر شود.

استاندار بوشهر با اشاره به معارفه اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر خاطر نشان کرد: استان بوشهر با وجودی که، تنها ۱.۵ درصد مساحت و جمعیت کشور را دارد، لکن در شاخص‌های اقتصادی، از جمله استان های ممتاز کشور به شمار می‌رود و در تولید ناخالص داخلی نیز با وجود همه اتفاقاتی که در اسفندماه سال گذشته افتاد، با ۷ درصد جزو ۵ استان برتر هستیم.

زارع تصریح کرد: استان بوشهر در تحقق درآمدهای مالیاتی نیز که از شاخص‌های مهم وزارت اقتصاد به شمار می‌رود، رتبه ممتاز کشور را دارد که لازم می‌دانم از مجموعه مدیران شرکت ها، صنایع و حوزه اقتصادی استان تقدیر کنم.

وی اضافه کرد: روزی که موشک‌ها و بمب، روی شرکت کشتی‌سازی صدرا و شهرک شهید محلاتی فرود می‌آمد، مدیران و کارکنان گمرکات و بنادر استان و تجار و بازرگانان و تامین کنندگان کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، فعال بودند و لحظه‌ای فعالیت اقتصادی آنان مختل نشد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر دارای ظرفیت‌های ارزنده اقتصادی است یادآور شد: منطقه آزاد تجاری-صنعتی بوشهر به سبب برخورداری از این ظرفیت‌های کم نظیر، در حوزه دریایی و صنعتی و برخورداری از مشارکت فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذارانی که اعلام آمادگی کرده‌اند، اطمینان دارم در زمانی کوتاه، ضمن راه‌اندازی کامل، به اهداف از پیش ترسیم شده برسیم.

استاندار بوشهر ابراز کرد: با وجود اینکه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی به تبع آسیب های ناشی از جنگ تحمیلی مواجه هستیم، لکن با وحدت و همدلی و انسجام، و همکاری و هم‌افزایی بخش خصوصی و دولتی، مسیر پیشرفت و توسعه را تسهیل خواهیم کرد.