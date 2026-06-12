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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

بازرسی از ۱۰۴ واحد صنفی در شهرستان رودان

بازرسی از ۱۰۴ واحد صنفی در شهرستان رودان

رودان- مدیر جهاد کشاورزی رودان از رصد و پایش بازار اقلام غذایی در قالب مانور مشترک نظارتی خبر داد و گفت: بازرسی از ۱۰۴ واحد صنفی در شهرستان رودان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر،ایرج ذاکری از رصد و پایش بازار اقلام غذایی در قالب مانور مشترک نظارتی خبر داد و اظهارکرد: در این مانور مشترک که با حضور بازرسان ستادی و شهرستان از هجدهم تا بیستم خردادماه انجام شد، از ۱۰۴ واحد صنفی شامل نانوایی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، واحدهای موادغذایی و عرضه‌کنندگان مرغ و گوشت در بخش‌های مرکزی و رودخانه این شهرستان بازدید شد.

ذاکری افزود: در این مانور مشترک که با هدف نظارت بر بازار و کنترل تخلفات صنفی و بهداشتی اجرا شد، مواردی همچون عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورتحساب به مشتری، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم ارائه فاکتور خرید شناسایی شد.

وی با بیان اینکه در جریان این بازدیدها برای شش واحد صنفی پرونده تخلف ثبت شد، تاکید کرد: این بازدیدهای مشترک با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات در سطح بازار انجام می‌شود و با هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی طبق مقررات برخورد خواهد شد.

کد مطلب 6857778

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