بازرسی از ۱۰۴ واحد صنفی در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر،ایرج ذاکری از رصد و پایش بازار اقلام غذایی در قالب مانور مشترک نظارتی خبر داد و اظهارکرد: در این مانور مشترک که با حضور بازرسان ستادی و شهرستان از هجدهم تا بیستم خردادماه انجام شد، از ۱۰۴ واحد صنفی شامل نانوایی‌ها، میوه‌فروشی‌ها، واحدهای موادغذایی و عرضه‌کنندگان مرغ و گوشت در بخش‌های مرکزی و رودخانه این شهرستان بازدید شد.

ذاکری افزود: در این مانور مشترک که با هدف نظارت بر بازار و کنترل تخلفات صنفی و بهداشتی اجرا شد، مواردی همچون عدم درج قیمت، گران‌فروشی، عرضه خارج از شبکه، عدم ارائه صورتحساب به مشتری، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و عدم ارائه فاکتور خرید شناسایی شد.

وی با بیان اینکه در جریان این بازدیدها برای شش واحد صنفی پرونده تخلف ثبت شد، تاکید کرد: این بازدیدهای مشترک با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از تخلفات در سطح بازار انجام می‌شود و با هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی طبق مقررات برخورد خواهد شد.