روایت حسین عصمتی از عروج رهبر شهید در چهارمین «نقش میان میدان»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، چهارمین رویداد آفرینش اثر هنری «نقش میان میدان»، شب گذشته ۲۱ خرداد، با حضور حسین عصمتی در میدان نبوت برگزار شد.

حسین عصمتی هنرمند نقاش، نگارگر و مجسمه‌ساز در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت حضور هنرمند در میان مردم، اظهار کرد: واکنش به رویدادهای جامعه، تکلیف هر فردی در جامعه است و ما نیز به عنوان بخشی از این پیکره، برای انجام وظیفه‌مان در میدان حضور یافته‌ایم.

وی گفت: علاوه بر ایفای نقش اجتماعی، جذابیت آثار هنری در فضای میدانی می‌تواند انگیزه‌ای مضاعف و دلگرمی برای مردم و فعالان حاضر در این عرصه ایجاد کند.

این هنرمند در تشریح اثر خود در این رویداد، هدف از خلق این نقاشی را به تصویر کشیدن «رهبر شهید» دانست و با توضیح ویژگی‌های بصری آن گفت: در این اثر تلاش شده تا مفهوم عروج از خاک به آسمان با ترکیب رنگ‌های زمینی و آسمانی و تابش نوری از بالا به پایین به تصویر کشیده شود تا حس حرکت و معنویت را منتقل کند.

این اثر در انتهای برنامه (تجمع مردمی) روی جایگاه اصلی به شکل رسمی رونمایی شد و عصمتی با ابراز احساسات مردم نسبت به اثرش از اینکه توانسته در میان مردم نقشی هنری و ماموریتی تاریخی را ایفا کند ابراز خرسندی کرد.