به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی در خطبه های این هفته نماز جمعه شهر صائین قلعه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار، گفت: این شهیدان ستونهای استوار امنیت، عزت و شرف ایران اسلامی هستند و با ایثار و فداکاری خود معنای واقعی اقتدار ملی را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به جایگاه والای شهدای اقتدار اظهار کرد: شهدای اقتدار چهرههایی فراتر از نام و عنوان هستند؛ آنان نمایندگان نسلیاند که در سختترین میدانها، میان مسئولیت، ایمان و فداکاری، راه روشن خدمت به وطن را برگزیدند و با نثار جان خود معنای حقیقی اقتدار را به نمایش گذاشتند.
اصلانی افزود: شهادت این عزیزان اگرچه ضایعهای سنگین برای ملت ایران بود، اما در عین حال حقیقتی روشن را آشکار ساخت؛ اینکه دشمن هرگز نخواهد توانست با هدف قرار دادن نیروهای مؤثر و خادمان ملت، مسیر حرکت و پیشرفت این کشور را متوقف کند.
تأکید بر روحیه ایثار و مقاومت در جامعه ایرانی
امام جمعه صائینقلعه با تأکید بر روحیه ایثار و مقاومت در جامعه ایرانی تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ ایثار و شهادت، از دل اندوه فقدانها، قدرت و توان ادامه راه را میآفریند و با عزمی راسخ مسیر پیشرفت و سربلندی کشور را دنبال میکند.
وی خاطرنشان کرد: شهدای اقتدار پایان یک مسیر نیستند، بلکه آغازگر مرحلهای تازه از همبستگی، انسجام و حرکت ملی به شمار میروند و یاد و راه آنان همواره الهامبخش نسلهای آینده خواهد بود.
امام جمعه صائینقلعه، با بیان اینکه شهدای اقتدار ستونهای استوار امنیت، عزت و شرف ایران اسلامی هستند، گفت: سادهزیستی، اخلاص و ولایتپذیری مهمترین ویژگیهای این شهیدان بود و آنان برای دفاع از اسلام، قرآن و ولایت جان خود را فدا کردند.
شهدای اقتدار ستونهای استوار امنیت، عزت و شرف ایران اسلامی هستند
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به نقش این شهیدان در حفظ امنیت و اقتدار کشور تصریح کرد: شهدای اقتدار ستونهای استوار امنیت، عزت و شرف ایران اسلامی هستند و با ایثار و فداکاری خود نشان دادند که راه خدمت به مردم و دفاع از ارزشهای دینی و ملی از جان انسان نیز ارزشمندتر است.
وی همچنین به سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) برای تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: این فرمان با هدف اصلاح امور فرهنگی مدارس و دانشگاهها صادر شد و زمینهساز شکلگیری نهادی اثرگذار در عرصه فرهنگ و آموزش کشور شد.
وی خاطرنشان کرد: شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز امروز وظیفه بررسی و تحلیل شرایط فرهنگی کشور و جهان، مطالعه الگوهای توسعه فرهنگی، سیاستگذاری در حوزه فرهنگ و آموزش و نظارت بر اجرای مصوبات فرهنگی را بر عهده دارد و نقش مهمی در هدایت فرهنگی جامعه ایفا میکند.
امام جمعه صائینقلعه تأکید کرد: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، ولایتمداری و پاسداری از ارزشهای انقلاب اسلامی، مهمترین راه حفظ اقتدار و پیشرفت کشور در مسیر آرمانهای امام راحل و شهدا است.
حجتالاسلام اصلانی، با اشاره به فرارسیدن ایام محرم و سالروز ورود امام حسین(ع) به کربلا، گفت: برپایی مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) و زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، زمینهساز ترویج امر به معروف و نهی از منکر و تقویت ارزشهای دینی در جامعه است.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم و سالروز ورود امام حسین(ع) به سرزمین کربلا اظهار کرد: ائمه اطهار(ع) همواره بر زنده نگه داشتن نهضت عاشورا و برپایی مجالس عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) تأکید داشتهاند و این سنت ارزشمند باید با شکوه هرچه بیشتر استمرار یابد.
وی افزود: بر اساس روایات، امام باقر(ع)، امام صادق(ع)، امام کاظم(ع)، امام رضا(ع) و دیگر ائمه معصومین(ع) در ایام محرم با برپایی مجالس سوگواری، یاد و پیام قیام عاشورا را زنده نگه میداشتند و دیگران را نیز به حضور در این مجالس و ذکر مصائب اهل بیت(ع) دعوت میکردند.
مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) مدرسه تربیت دینی و اخلاقی است
امام جمعه صائینقلعه با بیان اینکه مجالس عزاداری سیدالشهدا(ع) مدرسه تربیت دینی و اخلاقی است، تصریح کرد: فرهنگ عاشورا و پیامهای قیام امام حسین(ع) به ویژه امر به معروف و نهی از منکر، باید محور برنامههای فرهنگی و مذهبی ماه محرم قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به توصیههای بزرگان دین درباره زیارت و توسل به حضرت سیدالشهدا(ع) گفت: علما و عرفای بزرگ همواره بر اهمیت زیارت امام حسین(ع)، اقامه عزاداری و ارتباط قلبی با آن حضرت تأکید کردهاند و این امور را از عوامل گشایش مشکلات، رشد معنوی و تقرب به خداوند متعال دانستهاند.
حجتالاسلام اصلانی خاطرنشان کرد: هرچه جامعه اسلامی پیوند خود را با فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) مستحکمتر کند، در برابر آسیبهای فرهنگی و اجتماعی مقاومتر خواهد شد و مسیر تعالی و سعادت را با قدرت بیشتری طی خواهد کرد.
امام جمعه صائینقلعه، با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: واکنشهای سریع و مؤثر جبهه مقاومت نشان داد که هرگونه اقدام خصمانه علیه محور مقاومت با پاسخ متناسب و بازدارنده مواجه خواهد شد و این موضوع معادلات امنیتی منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
وی اظهار کرد: اقدامات و پاسخهای محور مقاومت در برابر تجاوزات و تهدیدات رژیم صهیونیستی نشاندهنده آمادگی، انسجام و توان بازدارندگی این جبهه در مقابله با تهدیدات است.
امام جمعه صائینقلعه با تأکید بر نقش رسانهها در شرایط حساس منطقه تصریح کرد: شبکه رسانهای جبهه انقلاب و رسانههای متعهد با اطلاعرسانی بهموقع، صادقانه و حرفهای، نقش مهمی در مدیریت افکار عمومی، مقابله با شایعات، حفظ آرامش جامعه و تقویت وحدت و انسجام ملی ایفا میکنند.
وی ادامه داد: ارتقای تابآوری ملی و حفظ امنیت روانی جامعه در شرایط حساس، نیازمند حضور فعال رسانههای مسئولیتپذیر و آگاه است تا واقعیتها را بهدرستی برای افکار عمومی تبیین کنند.
حجتالاسلام اصلانی همچنین به اهمیت راهبردی تنگه هرمز در اقتصاد جهانی اشاره کرد و گفت: این آبراه بینالمللی یکی از مهمترین گذرگاههای انتقال انرژی در جهان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از این مسیر عبور میکند.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و تسلط بر مسیرهای مهم انرژی، نقش مهمی در معادلات اقتصادی و امنیتی جهان دارد و همین موضوع اهمیت منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را دوچندان کرده است.
امام جمعه صائینقلعه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، وحدت ملی و ظرفیتهای راهبردی خود، همواره نقش مؤثری در حفظ ثبات و امنیت منطقه ایفا کرده و در برابر هرگونه تهدید از منافع ملی خود دفاع خواهد کرد.
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