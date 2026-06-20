اجتماع خیابانی در تقویت همبستگی ملی نقش آفرین است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در مراسم‌های عزاداری و برگزاری آیین‌های سوگواری در معابر و فضاهای عمومی، نمادی از انسجام اجتماعی و پایبندی جامعه به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

وی با قدردانی از هیئت‌های مذهبی استان برای برگزاری برنامه‌های عزاداری در سطح شهرها و روستاها، افزود: این حضور اجتماعی علاوه بر زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا، زمینه‌ساز تقویت وحدت و همدلی در جامعه است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران همچنین با اشاره به برخی چالش‌های فرهنگی، ضعف شناخت دینی و کاهش التزام عملی در میان بخشی از نوجوانان را از مسائل مهم استان دانست و بر ضرورت برنامه‌ریزی فرهنگی برای ارتقای آگاهی نسل جوان تأکید کرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری نماز را یکی از مهم‌ترین عوامل تحکیم بنیان‌های دینی و اجتماعی برشمرد و گفت: گسترش فرهنگ اقامه نماز جماعت، به‌ویژه نماز ظهر عاشورا، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی و تقویت معنویت در جامعه مؤثر باشد.

محمدی لائینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند مذاکرات و توافقات سیاسی، تصریح کرد: انتظار افکار عمومی این است که در هرگونه توافق، منافع ملی و حقوق ملت ایران به‌طور کامل مورد توجه قرار گیرد و کاستی‌های موجود در متن‌های پیشنهادی برطرف شود.

وی افزود: موضوعاتی همچون حفظ حقوق هسته‌ای کشور، تأمین منافع ملی و توجه به مطالبات مردم باید در روند مذاکرات مورد اهتمام جدی قرار گیرد و هیئت مذاکره‌کننده با اقتدار از حقوق ملت دفاع کند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار ملی، خاطرنشان کرد: عزت و سربلندی کشور در گرو ایستادگی، وحدت داخلی و دفاع از منافع ملت در عرصه‌های مختلف است.