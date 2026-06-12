امام جمعه عسلویه: محرم ماه خرد و احساس و فرصت بزرگ جهاد تبیین است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی با اشاره به تحولات منطقه اظهار کرد: پاسخ سریع محور مقاومت به حمله رژیم صهیونیستی به بیروت، نشاندهنده تثبیت راهبرد پاسخ فوری و هماهنگ جبهه مقاومت است و این اقدام، روح تازهای در کالبد محور مقاومت دمید.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران درگیر جنگی ترکیبی با ابعاد اقتصادی، رسانهای و اطلاعاتی است، افزود: هدف دشمن، تضعیف تابآوری ملی و انسجام داخلی است، اما ملت ایران با ایستادگی و مقاومت قهرمانانه، قدرت و استحکام خود را به نمایش گذاشتهاند. امروز میدان اصلی نبرد، عرصه رسانه و ذهن جامعه است، هرچند توان دفاعی و موشکی کشور همچنان نقش مهمی در بازدارندگی ایفا میکند.
لزوم رفع مشکلات حوزه کشاورزی
امام جمعه عسلویه با گرامیداشت ۲۷ خرداد، روز جهاد کشاورزی و بیابانزدایی، امنیت غذایی را از ارکان اصلی امنیت ملی دانست و گفت: هیچ کشوری بدون توان تأمین غذای مردم خود نمیتواند از امنیت پایدار برخوردار باشد.
محمدی تاکید کرد: بخش کشاورزی کشور با چالشهایی همچون کمبود آب، فرسایش خاک، کاهش بهرهوری، فرسودگی ماشینآلات و ضعف صنایع تبدیلی روبهرو است که رفع این مشکلات نیازمند برنامهریزی هدفمند و اقدامات مؤثر است.
وی ضمن تقدیر از تلاشهای مدیر و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان عسلویه، بر ضرورت برنامهریزی و اجرای روشهای نوین برای احیای کشاورزی شهرستان و توسعه کشتهای جایگزین تأکید کرد.
خطیب جمعه عسلویه با اشاره به آغاز ماه محرم اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران «محرمیالحدوث و محرمیالبقاء» است؛ نهضتی که جرقههای آن در محرم سال ۱۳۴۲ زده شد و در محرم ۱۳۵۷ به پیروزی رسید.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اقتدار و اتحاد ملی، تصریح کرد: این شهدا با ایثار و فداکاری خود نشان دادند که هیچ قدرتی توان مقابله با اراده ملت ایران را ندارد. همچنین سالروز شهادت شهیدان بخارایی، امانی، صفارهرندی و نیکنژاد، از حماسهسازان تاریخ انقلاب اسلامی، گرامی داشته میشود.
ترویج فرهنگ عاشورا
امام جمعه عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بزرگداشت محتشم کاشانی و روز شعر و ادبیات آیینی، نقش این شاعر برجسته را در ترویج فرهنگ عاشورا و معارف اهل بیت (ع) مورد توجه قرار داد.
وی با یادآوری سالروز ورود امام حسین (ع) به کربلا و روز امر به معروف و نهی از منکر، خاطرنشان کرد: فلسفه قیام عاشورا، احیای دین الهی، ترویج معروفها و مبارزه با منکرات بود و همه مردم در این زمینه مسئولیت دارند.
حجتالاسلام محمدی ماه محرم را فرصتی استثنایی برای جهاد تبیین دانست و از وعاظ و مبلغان خواست با تبیین مبانی، علل، پیامدها و دستاوردهای قیام عاشورا، به ارتقای آگاهی جامعه کمک کنند.
وی همچنین از هیئتهای مذهبی، حسینیهها و فعالان فرهنگی خواست از ظرفیت عظیم محرم برای تعمیق معنویت و بصیرت دینی بهره ببرند و تأکید کرد: برنامههای مذهبی و اجتماعات حسینی با شکوه و انسجام بیشتری در شهرستان ادامه خواهد یافت.
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