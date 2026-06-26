امام جمعه عسلویه: کنترل تورم مطالبه اصلی مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه این هفته عسلویه، ضمن تسلیت ایام عاشورای حسینی و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، اظهار کرد: پیام نهضت عاشورا بیداری، حرکت به سوی معنویت، هوشیاری در برابر فتنهها و تبعیت از ولایت است.
وی عاشورا را «آینه معارف الهی» توصیف کرد و افزود: امام حسین(ع) در روز عاشورا بارها آیه «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ» را تلاوت کردند تا حقیقت توحید، معاد و بازگشت انسان به سوی خداوند را یادآور شوند.
امام جمعه عسلویه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، جهاد اقتصادی را یکی از مهمترین ضرورتهای امروز جامعه دانست و تصریح کرد: در هر جنگ اقتصادی، نخستین نقطه تماس مردم با اقتصاد، سطح قیمتها و قدرت خرید خانوارهاست. حتی اگر در حوزه تولید، صادرات و تجارت خارجی موفقیتهایی حاصل شود، تا زمانی که آثار آن در زندگی روزمره مردم دیده نشود، این دستاوردها به سرمایه اجتماعی تبدیل نخواهد شد.
محمدی کنترل تورم را نخستین جبهه جهاد اقتصادی عنوان کرد و گفت: تورم تنها یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه عاملی تأثیرگذار بر امنیت روانی جامعه به شمار میرود و میتواند آرامش خانوادهها را تحت تأثیر قرار دهد.
وی بر ضرورت نظارت راهبردی بر زنجیره تولید، توزیع و بازار تأکید کرد و افزود: بدون مهار تورم و مدیریت بازار، جهاد اقتصادی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید و تحقق عدالت اقتصادی با دشواری مواجه خواهد شد.
امام جمعه عسلویه همچنین سالروز شهادت امام سجاد(ع) را تسلیت گفت و خاطرنشان کرد: پیامرسانی نهضت عاشورا به واسطه امامت حضرت زینالعابدین(ع) و مجاهدتهای حضرت زینب(س) در جهاد تبیین، زمینه پیروزی نهایی نهضت عاشورا را فراهم کرد.
وی با اشاره به ۱۱ محرم، روز تجلیل از اسرا و مفقودان، اظهار داشت: این مناسبت فرصتی برای پاسداشت رشادتها، استقامتها و فداکاریهای آزادگان و مفقودان سرافراز کشور است که در سختترین شرایط با بصیرت و احساس تکلیف از آرمانهای خود دفاع کردند.
تقدیر از برگزارکنندگان آئین های دهه اول محرم
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود از تمامی دستاندرکاران برگزاری مراسمهای محرم در شهرستان عسلویه قدردانی کرد و گفت: مراسمهای دهه نخست محرم امسال با شکوه، شور و حضور گسترده مردم برگزار شد و جلوهای از ایمان، همبستگی و انسجام اجتماعی مردم شهرستان را به نمایش گذاشت.
وی از هیئتهای مذهبی، جوانان، وعاظ، مداحان، خیرین، اصحاب رسانه، موکبها، مدیران اجرایی، اعضای شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی، بسیج، اصناف و بازاریان بهدلیل مشارکت در برگزاری آیینهای عزاداری تقدیر کرد.
امام جمعه عسلویه تأکید کرد: شور حسینی زمانی ارزشمند خواهد بود که با شعور حسینی همراه شود و جامعه را نسبت به تکالیف امروز خود آگاه سازد.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تبعیت از ولایت و حفظ امید در جامعه گفت: ملت ایران با تمسک به فرهنگ عاشورا، پیروی از ولی فقیه و حفظ وحدت و انسجام، میتواند مسیر دشوار پیشرو را با قدرت و امید طی کرده و به پیروزی نهایی دست یابد.
خطبههای نماز جمعه عسلویه با روضهخوانی و ذکر مصائب اهلبیت(ع) توسط امام جمعه شهرستان پایان یافت.
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