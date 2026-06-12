برقراری: امنیت ملی و ثبات سیاسی در گرو امنیت غذایی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدباقر برقراری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسلامشهر، با اشاره به جایگاه محیط زیست اظهار داشت: محیط زیست ضامن حیات و بقای زندگی سالم و پاکیزه ماست. محیط زندگی ما باید از یک زیست سالم و استاندارد برخوردار باشد.

وی افزود: محیط زیست یک امانت الهی است. همه ما به خصوص تولیدکنندگان، محیط زیست را امانت بدانیم. بدون شک تولید دارای ارزش است اما از صنعتگران و تولیدکنندگان توقع می‌رود مباحث زیست‌محیطی را اولویت قرار دهند.

امام جمعه اسلامشهر با بیان اینکه هفته جهاد کشاورزی را در پیش داریم، گفت: امنیت ملی پایدار در گرو تأمین امنیت غذایی است. هر چند در این زمینه با چالش‌هایی از جمله کمبود منابع آب، فرسودگی خاک، فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی، ضعف در صنایع تبدیلی و واردات محصولات استراتژیک مواجه هستیم که شایسته است جهاد کشاورزی در کاهش وابستگی و افزایش تولید داخلی جهاد کند.

برقراری تأکید کرد: امنیت ملی، ثبات سیاسی و حتی اتحاد ملی در گرو امنیت غذایی است. چنانچه امنیت غذایی ما دچار مخاطره شود، اتحاد ملی ما نیز دچار آسیب خواهد شد. اقتصاد گذرگاه اصلی ثبات سیاسی و اتحاد ملی است.

وی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم گفت: شکل‌گیری انقلاب اسلامی ایران نشأت گرفته از ماه محرم است. هر چه داریم به فرموده امام راحل (ره) از برکات محرم و صفر است. ماه محرم امسال در خیابان‌ها و میادین با شکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار خواهد شد.

امام جمعه اسلامشهر با اشاره به هفته امر به معروف و نهی از منکر تصریح کرد: حضرت اباعبدالله الحسین (ع) قیام خود را بر پایه امر به معروف و نهی از منکر بنا نهاد. سکوت و بی‌توجهی زیبنده نظام اسلامی نیست.

برقراری در ادامه به حوادث اخیر کشور و زمزمه مذاکره و توافق صلح اشاره کرد و گفت: بدون تردید مذاکره از موضع قدرت، خواهد توانست تمامی منافع کشورمان را تأمین نماید.