اهدای ۱۲۷ گرم طلا توسط بانوان مینابی برای حمایت از جبهه دفاع از وطن

حجتالاسلام والمسلمین مفید سهرابی،در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حرکت امروز بانوان جهادی میناب، جلوهای از غیرت دینی و ولایتمداری است که بیتردید در تاریخ این منطقه ماندگار خواهد شد.
وی افزود: اهدای طلا توسط زنانی که با جان و دل برای حمایت از جبهه مقاومت پیش قدم میشوند، نشاندهنده عمق باورهای انقلابی و بصیرت بالای مردم شهرستان میناب است. این پویش که در قالب برنامههای مردمی «قرارگاه مردم شجره طیبه میناب» برگزار میشود، گامی مؤثر در ترویج فرهنگ مقاومت، خدمت و جهاد است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب ادامه داد: در این مرحله از پویش، مجموعاً ۱۲۷ گرم و ۳۵۰ سوت طلا جمعآوری شد که پس از ثبت و جمعبندی نهایی، برای طی مراحل قانونی و اجرایی، به سرهنگ اسلامی، فرمانده سپاه شهرستان میناب تحویل خواهد شد تا در مسیر تقویت جبهه مقاومت مورد استفاده قرار گیرد.
سهرابی تصریح کرد: استمرار چنین حرکتهایی، راه شهدا را زنده نگه میدارد و به دشمنان نشان میدهد که پشتیبانی مردمی از آرمانهای انقلاب و جبهه مقاومت هیچگاه متوقف نخواهد شد.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی میناب در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم این فرهنگ ارزشمند به سایر نقاط کشور نیز تسری یابد و شاهد تداوم پویشهای مشابه با مشارکت هرچه بیشتر مردم باشیم.
نظر شما