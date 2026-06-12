موتورسیکلت قاچاق ۸ میلیارد ریالی در هندیجان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی ظهر امروز جمعه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی امامزاده عبدالله هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی انجام‌شده یک دستگاه موتورسیکلت سنگین دو هزار سی‌سی قاچاق را که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت بنا بر نظر کارشناسان مربوطه هشت میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.