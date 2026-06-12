  1. استانها
  2. خوزستان
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

موتورسیکلت قاچاق ۸ میلیارد ریالی در هندیجان کشف شد

موتورسیکلت قاچاق ۸ میلیارد ریالی در هندیجان کشف شد

هندیجان- فرمانده انتظامی هندیجان گفت: یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرج سودانی ظهر امروز جمعه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در ادامه اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مأموران ایستگاه بازرسی امامزاده عبدالله هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران انتظامی در بازرسی انجام‌شده یک دستگاه موتورسیکلت سنگین دو هزار سی‌سی قاچاق را که فاقد هرگونه مجوز قانونی بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با بیان اینکه ارزش این موتورسیکلت بنا بر نظر کارشناسان مربوطه هشت میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6857892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها