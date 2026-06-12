به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید سجاد موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته گلستان، اظهار داشت: کربلا مدرسه انسانسازی است؛ مدرسهای که هم استاد آن حسین بن علی (ع) و هم شاگردانش همگی الگو و اسوه هستند.
وی افزود: انقلاب اسلامی ایران تربیتیافته مکتب عاشوراست و رمز پیروزی ما در دفاع مقدس و در طول این ۴۷ سال به خاطر پیروزی از فرهنگ عاشورا که فرهنگ ایثار و شهادت است، میباشد.
امام جمعه گلستان تصریح کرد: منطق سیدالشهدا بعد از گذشت ۱۴۰۰ سال نه تنها کهنه نشده، بلکه کارآمدترین منطق و گفتمان برای استکبارستیزی و رزمایش قیام در برابر یزید زمان است.
موسوی گفت: امروز مصداق یزید و شمر زمان، سردمداران آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند و ملت مبعوث شده ایران اسلامی که در تجمعات حاضر و بر علیه دشمنان قیام کردند و هم رزمندگان اسلام که در میدان مبارزه پاسخ قاطع به دشمن میدهند، در اردوگاه امام حسین (ع) هستند.
وی خاطرنشان کرد: میدان جنگ امروز فقط میدان نظامی نیست، بلکه میدان روایتها، ادراکها و افکار عمومی نیز هست. در این شرایط، احیای مرجعیت رسانهای یکی از مهمترین راهبردهای تقویت امنیت ملی است. مردم منتظرند اخبار درست و دقیق را از مسئولان بشنوند.
امام جمعه گلستان با اشاره به حملات اخیر آمریکا گفت: پاسخ کوبنده نیروهای مسلح نشان داد ایران قویتر و آمادهتر از قبل در میدان حاضر است و از مواضع خود عقبنشینی نخواهد کرد.
موسوی در پایان بر لزوم صرفهجویی در مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: صرفهجویی به معنای مدیریت مصرف و استفاده بهینه از منابع است و با مشارکت همگانی میتوان مشکل ناترازی برق را حل کرد. وی همچنین از حضور حماسی و چشمگیر مردم در تجمعات قدردانی نمود.
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