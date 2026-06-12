به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با اشاره به شرایط حساس کشور، اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی پس از آنکه نتوانستند با فشارها و اقدامات نظامی به اهداف خود دست یابند، اکنون تمرکز خود را بر تضعیف تاب‌آوری اجتماعی ملت ایران قرار داده‌اند.

وی با بیان اینکه ملت ایران در سال‌های گذشته بارها استقامت و پایداری خود را به نمایش گذاشته است، افزود: دشمنان به خوبی می‌دانند که سرمایه اصلی کشور، ایستادگی و مقاومت مردم است؛ از همین رو تلاش می‌کنند با ایجاد تردید، ناامیدی، ترس، اختلاف و تشدید مشکلات اقتصادی، این سرمایه اجتماعی را تضعیف کنند.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: یکی از مهم‌ترین اهداف جنگ روانی دشمن، القای این تفکر است که هزینه تسلیم کمتر از هزینه مقاومت است، در حالی که ملت ایران در طول بیش از چهار دهه نشان داده هرگز زیر بار زور و ذلت نخواهد رفت.

وی با تأکید بر اینکه کشور در مقطعی سرنوشت‌ساز قرار دارد، گفت: امروز ملت ایران در برابر دو راه عزت و ذلت قرار گرفته است. دشمنان برای ایران اسلامی چیزی جز تسلیم نمی‌خواهند اما ملت ما که در مکتب عاشورا و فرهنگ امام حسین (ع) تربیت شده است، راه عزت، استقلال و مقاومت را انتخاب خواهد کرد.

نورمفیدی با اشاره به نقش فرهنگ عاشورا در شکل‌گیری روحیه مقاومت در جامعه افزود: ملت ایران، ملت امام حسین (ع) است و شعار «هیهات من‌الذله» همواره چراغ راه این ملت بوده است. همان‌گونه که سیدالشهدا (ع) در برابر ظلم و انحراف تسلیم نشد، ملت ایران نیز در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی دشمنان تسلیم نخواهد شد.

وی یکی از الزامات تقویت تاب‌آوری اجتماعی را پرهیز از ایجاد اختلاف و دوگانگی در جامعه دانست و گفت: نباید اجازه داد موضوعاتی همچون جنگ و صلح به بستری برای دوقطبی‌سازی جامعه تبدیل شود، زیرا میدان دیپلماسی و میدان مقاومت دو مسیر مکمل یکدیگر هستند و هر دو در خدمت تأمین منافع ملی قرار دارند.

امام جمعه گرگان همچنین بر ضرورت صداقت رسانه‌ها با مردم تأکید کرد و افزود: رسانه‌های داخلی باید اخبار و واقعیت‌ها را شفاف، سریع و صادقانه در اختیار مردم قرار دهند تا زمینه سوءاستفاده رسانه‌های معاند و شبکه‌های خارجی از بین برود.

وی همکاری متقابل دولت و مردم را از دیگر عوامل مهم حفظ انسجام اجتماعی عنوان کرد و گفت: دولت با تمام ظرفیت در حال تلاش برای رفع مشکلات مردم است و در مقابل، مردم نیز باید با مدیریت مصرف و صرفه‌جویی در حوزه انرژی، آب و سوخت به عبور کشور از شرایط موجود کمک کنند.

نورمفیدی با انتقاد از سیاه‌نمایی مطلق و همچنین سفیدنمایی غیرواقعی، اطهار کرد: نه باید همه مشکلات نادیده گرفته شود و نه باید همه دستاوردها را انکار کرد. بیان واقعیت‌ها، همراه با امیدآفرینی و اعتمادسازی، مهم‌ترین نیاز جامعه در شرایط کنونی است.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، فرهنگ عاشورا را مهم‌ترین پشتوانه مقاومت ملت ایران دانست و خاطرنشان کرد: ملت ایران با الهام از مکتب اهل‌بیت (ع) و فرهنگ عاشورا، مسیر عزت و استقلال را ادامه خواهد داد و هرگز در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان تسلیم نخواهد شد.