به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی حاجبی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قشم با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت درگیر یک جنگ ترکیبی و مستمر با جبهه شیطان و باطل هستند؛ جنگی که جلوه‌های آن در عرصه‌های نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای، فرهنگی و اجتماعی نمایان است.

وی با بیان اینکه «جنگ بین حق و باطل تمام‌شدنی نیست»، گفت: در این نبرد، صحنه‌ها و ابزارها تغییر می‌کند اما اصل تقابل ادامه دارد و امروز نیز دشمن با فشارهای اقتصادی، رسانه‌ای و امنیتی در پی فرسایشی کردن این نبرد است.

تثبیت دکترین پاسخ فوری در برابر تجاوز

امام جمعه قشم با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی و پاسخ جبهه مقاومت، این واکنش‌ها را نشانه‌ای از تثبیت «دکترین پاسخ فوری» دانست و افزود: جمهوری اسلامی و محور مقاومت در برابر هرگونه تجاوز ساکت نمی‌مانند و دشمن باید بداند که هر حمله‌ای با پاسخ سریع و قاطع روبرو خواهد شد.

حاجبی با تأکید بر اهمیت «پیشدستی راهبردی»، «اقدام تغییردهنده بازی» و «تاب‌آوری و مدیریت فرسایش» تصریح کرد: شفاف‌سازی برای مردم درباره ماهیت این جنگ، اطلاع‌رسانی از موفقیت‌های پدافندی و بیان هزینه‌هایی که به دشمن تحمیل شده است، نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تضعیف جبهه مقابل دارد.

وی در ادامه با اشاره به نقش جبهه مقاومت در منطقه گفت: تنگه هرمز تا لبنان و باب‌المندب، همگی بخشی از جبهه مقاومت هستند و هرگونه تعرض به این جبهه، پاسخ هماهنگ و متقابل را در پی خواهد داشت.

امام جمعه قشم همچنین با اشاره به حمله ایران و نیروهای مقاومت به اهداف رژیم صهیونیستی در پاسخ به تجاوزهای اخیر، این اقدام را بخشی از مقابله با طرح بزرگ‌تر دشمن برای اعمال فشار بر محور مقاومت دانست و افزود: دشمن با ایجاد «جنگ زیر آستانه‌ای» تلاش می‌کند هزینه‌های نظامی و امنیتی را افزایش دهد اما نام جنگ را بر آن نگذارد؛ در حالی که جبهه حق با بصیرت و قدرت، این نقشه را خنثی کرده است.

محرم انقلابی تداوم مکتب سیدالشهدا در انقلاب اسلامی

حاجبی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر نقش محرم و عاشورا در استمرار انقلاب اسلامی اظهار کرد: این انقلاب، محرمی‌الحدوث و محرمی‌البقاء است و همه داشته‌های نظام اسلامی از مکتب سیدالشهدا (ع) سرچشمه گرفته است. وی افزود: امسال محرم باید انقلابی‌تر، منظم‌تر، هماهنگ‌تر و با حضور پررنگ‌تر نسل جوان برگزار شود.

رسیدگی فوری به مشکلات مردم جزیره هنگام و مناطق آسیب‌دیده

وی در پایان، با اشاره به شرایط ویژه جزیره هنگام و برخی مناطق آسیب‌دیده در جریان تحولات اخیر، از مسئولان خواست با جدیت بیشتری برای رسیدگی به مشکلات مردم این مناطق اقدام کنند و گفت: خوشحال کردن مردم این مناطق، وظیفه‌ای اداری و فوری است و باید در حوزه‌های آموزش، معیشت، خدمات و مسکن، اقدامات سریع و مؤثر انجام شود.