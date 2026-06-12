به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا حاجبی، در خطبه‌های نماز جمعه بندرچارک با استناد به آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران، امر به معروف و نهی از منکر را یکی از وجوه تمایز امت برگزیده اسلامی و ضامن بقای دین و سلامت جامعه دانست و با اشاره به اینکه این فریضه از موانع مهم ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است، خاطرنشان کرد: متأسفانه گاهی این واجب الهی در برخی محیط‌ها به عنوان دخالت در کار دیگران تلقی می‌شود و انسان متدین و دلسوزی که با ادب و محبت تذکر می‌دهد، مورد تمسخر یا اعتراض قرار می‌گیرد.

امام جمعه بخش شیبکوه با نقل روایتی از پیامبر اکرم (ص) به اهل صفّه، تصریح کرد: حضرت فرمودند اگر با مردم معاشرت نکنی چگونه امر به معروف و نهی از منکر خواهی کرد؟ سپس افزودند: بدترین مردم کسانی هستند که امر به معروف و نهی از منکر نمی‌کنند و بدتر از آنان کسانی هستند که آمران به معروف و ناهیان از منکر را مورد اتهام و سرزنش قرار می‌دهند.

آماده‌سازی جامعه برای ظهور مهم‌تر از دعای فرج

حاجبی با تأکید بر اینکه انتظار حقیقی تنها دعا کردن برای فرج نیست، گفت: آماده‌سازی جامعه برای پذیرش فرهنگ مهدوی، یکی از مهم‌ترین گام‌هاست و این آمادگی با پذیرش اصل وجوب امر به معروف و نهی از منکر حاصل می‌شود. اگر جامعه‌ای به جایی برسد که منکرها عادی و معروف‌ها فراموش شوند و امر به معروف عیب شمرده شود، آن جامعه از آرمان‌های حکومت مهدوی فاصله خواهد گرفت.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، این ایام را قاعده‌ای مستمر از هستی و کربلا را تجلی عینی تقابل اراده الهی برای عزت انسان و اراده شیطانی برای تحقیر بندگی غیرخدا توصیف کرد.

محرم، موتور محرک تاب‌آوری ملت در برابر جنگ ترکیبی

امام جمعه بندرچارک در خطبه دوم با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب مبنی بر تحقیر عمیق دشمن در میدان نبرد نظامی، افزود: دشمن امروز راهبرد خود را از جنگ سخت به جنگ ترکیبی تغییر داده و امسال محرم را هدف گرفته است؛ زیرا می‌داند محرم موتور محرک تاب‌آوری ملت ایران است. دشمن دو نقطه را هدف گرفته: تاب‌آوری مردم و دستگاه محاسباتی مسئولان.

حاجبی با تأکید بر برافراشته شدن پرچم عزای سیدالشهدا (ع) و پرچم ایران عزیز بر سر در منازل و شهرها، خواستار ورود با بصیرت به ماه محرم و خروجی ایمان قوی‌تر و امید بیشتر برای ملت ایران شد.

وی ۲۶ خرداد، سالروز شهادت شهدای چهارگانه مؤتلفه اسلامی (بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک‌نژاد) را نماد پیوند دیانت و سیاست و مصداق پیوند عمیق میان مرجعیت آگاه و نیروهای مردمی مجاهد دانست و با نقل از قائد شهید عظیم‌الشأن که این شهدا را «نور الله فی ظلمات الارض» خواند، گفت: آنها در سحرگاه اعدام با ذکر «یا الله» و «یا مهدی» بر لب، مرگ را پلی برای نصرت دین خدا دیدند.

امام جمعه بخش شیبکوه ۲۷ خرداد، روز جهاد کشاورزی را نیز یادآور شد و امنیت غذایی را یکی از مهم‌ترین پایه‌های امنیت ملی و سنگری راهبردی برای حفظ استقلال و اقتدار کشور برشمرد.

پایان دوران «بزن و دررو» و شکل‌گیری معادله جدید امنیتی در منطقه

رئیس شورای فرهنگ عمومی بخش شیبکوه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و پاسخ سریع محور مقاومت به حمله رژیم صهیونیستی به بیروت، اعلام کرد: دکترین «پاسخ فوری و قاطع» به یک واقعیت تثبیت‌شده در جبهه مقاومت تبدیل شده است. امروز رژیم صهیونیستی دیگر تنها با یک جبهه مواجه نیست، بلکه در چندین جبهه به صورت همزمان تحت فشار امنیتی و اقتصادی قرار دارد.

وی تصریح کرد: دوران «بزن و دررو» به پایان رسیده است. دشمن باید بداند اگر بزند، خواهد خورد و اگر تجاوز کند، پاسخ آن را دریافت خواهد کرد. جبهه مقاومت نه برای درگیری کوتاه‌مدت، بلکه برای مواجهه‌ای طولانی و فرسایشی آمادگی کامل دارد.

تأکید بر تقویت تاب‌آوری ملی و مذاکره از موضع قدرت

حاجبی در پایان با تبیین ماهیت جنگ ترکیبی دشمن، خاطرنشان کرد: امروز میدان اصلی تقابل، فراتر از مرزهای جغرافیایی، افکار عمومی و ذهن مردم است. تقویت انسجام اجتماعی، مدیریت صحیح امور اقتصادی و افزایش امید اجتماعی، نه یک مسئله فرهنگی، بلکه بخشی از تأمین امنیت ملی کشور است.

وی با تأکید بر اینکه مذاکره بدون قدرت نتیجه‌ای جز تحمیل خواسته‌های دشمن ندارد، گفت: سیاست جمهوری اسلامی بر این اصل استوار است که ابتدا قدرت و بازدارندگی ایجاد شود و سپس در سایه این اقتدار، زمینه گفت‌وگو فراهم گردد. قدرت دفاعی و موشکی کشور نه ابزار جنگ‌طلبی، بلکه ضامن صلح، امنیت و حفظ منافع ملی است.