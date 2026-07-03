سالاری: تشییع باشکوه رهبر شهید انقلاب پاسخی قاطع به دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن سالاری در خطبههای نماز جمعه این هفته، با اشاره به وضعیت مذاکرات کشور، اظهار کرد: امروز باید هرگونه مذاکره را بهگونهای پیش ببریم که تأمین مالی جنگ بهصورت نقدی محقق شود تا از بروز ناامنی جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه «تقوای محاسباتی» یعنی پرهیز از تحلیلهای سادهانگارانه و بزرگنمایی، تصریح کرد: محاسبات باید دقیق و واقعبینانه باشد؛ نه افراط، نه تفریط، نه نصرت صددرصد و نه ابزار صددرصد. عقل الهی و عقل ابزاری باید در کنار هم قرار گیرند تا تصمیمگیریها منطبق بر واقعیتهای میدان باشد.
امام جمعه سیریک در ادامه با اشاره به مراسم تشییع رهبر شهید، این رویداد را نماد بیعت با رهبری جدید انقلاب اسلامی دانست و گفت: تشییع باشکوه رهبر شهید، پاسخی قاطع به دشمنان است و هزینههای سنگینی را بر آنان تحمیل خواهد کرد. مردم سیریک با حضور در این مراسم، وفاداری خود را به نظام و رهبری نشان خواهند داد.
حجتالاسلام سالاری همچنین با تحلیل مواضع آمریکا، تأکید کرد: اقتصاد آمریکا بر پایه سلطهگری و فروش اسلحه به کشورهای جهان سوم استوار است و جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که در برابر این زورگوییها ایستاده است. پیروزی ایران در این مسیر، غیرقابل انکار و درمانناپذیر برای دشمنان است.
وی با اشاره به عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات بینالمللی، افزود: این تیم سرافراز با وجود کارشکنیها، توانست پرچم ایران را بر فراز آمریکا به اهتزاز درآورد و تصاویر شهدا را بالا ببرد که این خود نمادی از ایستادگی و غیرت ملی است.
امام جمعه سیریک در پایان از حل قریبالوقوع مشکل آنتندهی در روستای کرپان و شهر گروگ خبر داد و گفت: با پیگیریهای فرماندار سیریک، این مشکل زیرساختی بهزودی مرتفع میشود. همچنین مراسم نمادین تشییع رهبر شهید در آخر هفته جاری در سیریک برگزار خواهد شد.
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