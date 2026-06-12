ولایت فقیه محور اقتدار نظامی و انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حمیدرضا جامعی در خطبههای نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به فرارسیدن ماه محرمالحرام اظهار داشت: مراسم عزاداری امام حسین (ع) باید امسال متفاوت و با محوریت بصیرت و توجه به شرایط زمانه برگزار شود.
امام جمعه موقت شهرستان زهک با تأکید بر نقش ولایت فقیه در عبور از شرایط حساس کشور گفت: رمز پیروزی و عبور از وضعیت کنونی، اطاعت محض از ولیفقیه است و تجربه انقلاب اسلامی نشان داده هرجا این اطاعت وجود داشته، پیروزی حاصل شده است.
محرم؛ یادآوری عبرتهای عاشورا و ضرورت بصیرت اجتماعی
وی با بیان اینکه نباید اجازه داد تاریخ عاشورا تکرار شود، افزود: در سال ۶۱ هجری برخی با وجود مشاهده مظلومیت ولی خدا، از یاری او خودداری کردند و همین امر موجب انحراف تاریخی شد.
حجتالاسلام جامعی تأکید کرد: امروز نیز جامعه نباید در برابر جریانهای معاند و تضعیفکننده اراده مردم سکوت کند و اجازه دهد موضوعات مهم کشور به فراموشی سپرده شود.
وی با اشاره به مفهوم انتقام از ظلم گفت: انتقام واقعی به معنای مقابله با ظلم و استکبار است، نه محدود شدن به مطالبات اقتصادی یا مذاکره با دشمنانی که سابقه بدعهدی دارند.
ولایت فقیه؛ محور قدرت و انسجام ملی
خطیب جمعه زهک با تأکید بر شرایط حساس کشور اظهار داشت: کشور در وضعیت جنگی و حساس قرار دارد و تنها راه عبور از این شرایط، اطاعت از ولیفقیه و انسجام ملی است.
وی افزود: تجربه نشان داده در عرصه نظامی، هرجا نیروهای مسلح با رهبری هماهنگ بودهاند، اقتدار کشور افزایش یافته و در عرصههای سیاسی نیز هرگونه ضعف در برابر دشمن، آسیبهایی برای کشور به همراه داشته است.
حجت الاسلام جامعی با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر دشمنان گفت: هرگونه ارسال پیام ضعف به دشمن زمینهساز تهدید علیه زیرساختهای کشور خواهد شد و باید با بصیرت از منافع ملی صیانت کرد.
وی همچنین با اشاره به تجربههای تاریخی در مواجهه با آمریکا افزود: سابقه بدعهدی دشمنان نشان میدهد که اعتماد به آنان نتیجهای جز تکرار خسارت ندارد و مطالبه اصلی باید حفظ عزت و استقلال کشور باشد.
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