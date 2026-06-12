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۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۲۳

ولایت فقیه محور اقتدار نظامی و انسجام ملی است

ولایت فقیه محور اقتدار نظامی و انسجام ملی است

زهک - امام جمعه موقت زهک گفت: موفقیت‌های نظامی کشور نتیجه تبعیت از رهبری است و هرگونه ضعف در عرصه سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز آسیب شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا جامعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به فرارسیدن ماه محرم‌الحرام اظهار داشت: مراسم عزاداری امام حسین (ع) باید امسال متفاوت و با محوریت بصیرت و توجه به شرایط زمانه برگزار شود.

امام جمعه موقت شهرستان زهک با تأکید بر نقش ولایت فقیه در عبور از شرایط حساس کشور گفت: رمز پیروزی و عبور از وضعیت کنونی، اطاعت محض از ولی‌فقیه است و تجربه انقلاب اسلامی نشان داده هرجا این اطاعت وجود داشته، پیروزی حاصل شده است.

محرم؛ یادآوری عبرت‌های عاشورا و ضرورت بصیرت اجتماعی

وی با بیان اینکه نباید اجازه داد تاریخ عاشورا تکرار شود، افزود: در سال ۶۱ هجری برخی با وجود مشاهده مظلومیت ولی خدا، از یاری او خودداری کردند و همین امر موجب انحراف تاریخی شد.

حجت‌الاسلام جامعی تأکید کرد: امروز نیز جامعه نباید در برابر جریان‌های معاند و تضعیف‌کننده اراده مردم سکوت کند و اجازه دهد موضوعات مهم کشور به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به مفهوم انتقام از ظلم گفت: انتقام واقعی به معنای مقابله با ظلم و استکبار است، نه محدود شدن به مطالبات اقتصادی یا مذاکره با دشمنانی که سابقه بدعهدی دارند.

ولایت فقیه؛ محور قدرت و انسجام ملی

خطیب جمعه زهک با تأکید بر شرایط حساس کشور اظهار داشت: کشور در وضعیت جنگی و حساس قرار دارد و تنها راه عبور از این شرایط، اطاعت از ولی‌فقیه و انسجام ملی است.

وی افزود: تجربه نشان داده در عرصه نظامی، هرجا نیروهای مسلح با رهبری هماهنگ بوده‌اند، اقتدار کشور افزایش یافته و در عرصه‌های سیاسی نیز هرگونه ضعف در برابر دشمن، آسیب‌هایی برای کشور به همراه داشته است.

حجت الاسلام جامعی با اشاره به لزوم هوشیاری در برابر دشمنان گفت: هرگونه ارسال پیام ضعف به دشمن زمینه‌ساز تهدید علیه زیرساخت‌های کشور خواهد شد و باید با بصیرت از منافع ملی صیانت کرد.

وی همچنین با اشاره به تجربه‌های تاریخی در مواجهه با آمریکا افزود: سابقه بدعهدی دشمنان نشان می‌دهد که اعتماد به آنان نتیجه‌ای جز تکرار خسارت ندارد و مطالبه اصلی باید حفظ عزت و استقلال کشور باشد.

کد مطلب 6857953

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