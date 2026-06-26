  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

حضور مردم، پشتوانه مسئولان و مایه دلگرمی نیروهای مسلح است

حضور مردم، پشتوانه مسئولان و مایه دلگرمی نیروهای مسلح است

زهک - امام جمعه زهک با تأکید بر اینکه حضور مردم در صحنه، پشتوانه نظام و مایه دلگرمی نیروهای مسلح و مسئولان است، گفت: مردم با حمایت از آرمان‌های انقلاب در برابر تهدیدهای دشمن ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به فرهنگ عاشورا اظهار کرد: ملت ایران درس عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن را از مکتب امام حسین (ع) آموخته‌اند و همین فرهنگ موجب شده است مردم با وجود همه فشارها و سختی‌ها، از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکنند.

امام جمعه زهک با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت و همدلی نیاز دارد و همه باید در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند. مطالبه اصلی مردم نیز تحقق کامل شروط اعلام‌شده از سوی رهبری و پایبندی مسئولان به این سیاست‌ها است.

مسئولان نباید از خطوط قرمز و شروط تعیین‌شده توسط رهبر معظم انقلاب کوتاه بیایند

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی هرگز به دشمن اعتماد نداشته است و حضور در مذاکرات نیز به معنای اعتماد به آمریکا نیست، بلکه برای اثبات منطق، عقلانیت و صلح‌طلبی ملت ایران انجام می‌شود. با این حال، مسئولان نباید از خطوط قرمز و شروط تعیین‌شده توسط رهبر معظم انقلاب کوتاه بیایند.

حجت الاسلام راشکی حضور مردم در صحنه و خیابان‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: این حضور، پیام روشنی برای مسئولان و نیروهای مسلح دارد که مردم آماده تحمل سختی‌ها هستند و از تصمیم‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اتخاذ شود، حمایت می‌کنند.

وی همچنین با گرامیداشت هفتم تیر و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش، از شهید آیت‌الله سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار انقلاب اسلامی در سیستان یاد کرد و بر ضرورت معرفی مفاخر و شخصیت‌های انقلابی به نسل نوجوان و جوان برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی تأکید کرد.

کد مطلب 6871225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها