حضور مردم، پشتوانه مسئولان و مایه دلگرمی نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حیدرعلی راشکی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زهک با اشاره به فرهنگ عاشورا اظهار کرد: ملت ایران درس عزت، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمن را از مکتب امام حسین (ع) آموخته‌اند و همین فرهنگ موجب شده است مردم با وجود همه فشارها و سختی‌ها، از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نکنند.

امام جمعه زهک با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به وحدت و همدلی نیاز دارد و همه باید در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند. مطالبه اصلی مردم نیز تحقق کامل شروط اعلام‌شده از سوی رهبری و پایبندی مسئولان به این سیاست‌ها است.

مسئولان نباید از خطوط قرمز و شروط تعیین‌شده توسط رهبر معظم انقلاب کوتاه بیایند

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی هرگز به دشمن اعتماد نداشته است و حضور در مذاکرات نیز به معنای اعتماد به آمریکا نیست، بلکه برای اثبات منطق، عقلانیت و صلح‌طلبی ملت ایران انجام می‌شود. با این حال، مسئولان نباید از خطوط قرمز و شروط تعیین‌شده توسط رهبر معظم انقلاب کوتاه بیایند.

حجت الاسلام راشکی حضور مردم در صحنه و خیابان‌ها را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور دانست و خاطرنشان کرد: این حضور، پیام روشنی برای مسئولان و نیروهای مسلح دارد که مردم آماده تحمل سختی‌ها هستند و از تصمیم‌هایی که در چارچوب سیاست‌های کلان نظام اتخاذ شود، حمایت می‌کنند.

وی همچنین با گرامیداشت هفتم تیر و سالروز شهادت آیت‌الله بهشتی و یارانش، از شهید آیت‌الله سیدمحمدتقی حسینی طباطبایی به عنوان یکی از چهره‌های اثرگذار انقلاب اسلامی در سیستان یاد کرد و بر ضرورت معرفی مفاخر و شخصیت‌های انقلابی به نسل نوجوان و جوان برای تقویت هویت ایرانی ـ اسلامی تأکید کرد.