مقاومت و اتحاد ملی عامل شکست راهبردی دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به آیه ۲۹ سوره انفال «یَجْعَل لَّکُمْ فُرْقَانًا» اظهار داشت: تقوا نه تنها انسان را در مسیر کمال یاری میکند، بلکه قدرت تشخیص حق از باطل را در پیچهای حساس زندگی به مؤمنان هدیه میدهد.
وی افزود: تقوا به مثابه نوری برای چشم و مغز انسان عمل کرده و مسیر برونرفت از بحرانها و وسوسههای نفسانی را روشن میسازد.
وی با گرامیداشت ایام پیشرو و فضای معنوی ماه محرم، به تبیین مفهوم جهاد در آموزههای دینی پرداخت و گفت: جهاد در اسلام دارای مراتب سهگانه است؛ جهاد اصغر مبارزه با دشمن بیرونی، جهاد اکبر مبارزه با نفس اماره و وسوسههای شیطانی، و جهاد کبیر، ایستادگی و مقاومت در برابر سلطه کفار و مستکبران است.
وی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص)، جهاد اکبر را به دلیل دشواریِ مبارزه با هوای نفس، از جهاد اصغر مهمتر دانست و بر اهمیت جهاد افضل که همان تلاش برای تأمین معیشت خانواده و یاری مؤمنان است، تأکید کرد.
امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود، با استناد به بیانات امیرالمؤمنین علی (ع) در نهجالبلاغه، نسبت به پیامدهای دوری از روحیه مقاومت هشدار داد.
وی تصریح کرد: کسانی که روحیه جهادگری را کنار بگذارند، دچار پنج آسیب بنیادین خواهند شد که شامل «پوشیدن لباس ذلت»، «ابتلا به فقر و بلاهای سخت»، «تحقیر توسط دشمن»، «مسخ بصیرت و تاریکی دل» و در نهایت «سلب عزت و افتادن در دام سلطه ظالمان» است.
آیتالله ناصری با اشاره به حضور نظامی ایالات متحده در منطقه، بیان کرد: تحلیلگران بینالمللی نیز به شکست راهبردی آمریکا در برابر ایران اذعان دارند و این عزت، مرهون مقاومت یکپارچه ملت، سپاه و ارتش است.
وی هرگونه گمانهزنی درباره مذاکره با آمریکا را بیفایده و فاقد اعتبار دانست و تأکید کرد: در شرایط فعلی، ایجاد اختلاف، شایعهپراکنی و توهین، گناهی نابخشودنی است که اذهان عمومی را از اولویت «جهاد» منحرف میکند؛ لذا حفظ اتحاد و تبعیت از رهبری، تنها راه برونرفت از توطئههای دشمنان است.
نماینده ولیفقیه در استان یزد ضمن مطالبه از مسئولان اجرایی، بر لزوم تحقق خودکفایی در بخش کشاورزی و بهویژه تأمین خوراک دام تأکید کرد و آن را گامی حیاتی برای ایمنسازی کشور در برابر فشارهای اقتصادی و بحرانهای احتمالی دانست.
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