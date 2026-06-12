دانشکده پرستاری شهرستان شادگان در آینده نزدیک افتتاح می شود

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به زودی دانشکده پرستاری در شادگان اضافه می‌شود و پیگیر این دانشکده برای دانشجویان علاقه‌مند در این شهرستان هستیم.

وی افزود: این دانشکده با همکاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در شادگان ایجاد خواهد شد.

خنفری ادامه داد: پروژه دانشکده پرستاری امام رضا(ع) و همچنین پانسیون پرستاری بیمارستان شهید معرفی‌زاده شادگان که از مطالبات دیرینه مردم و کادر درمان به شمار می‌روند، از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار شده‌اند و عملیات تکمیلی آن‌ها در حال انجام است.

نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از مجموعه دانشگاه علوم پزشکی آبادان از تلاش‌ و همکاری‌ رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان در پیشبرد و تکمیل پروژه‌های حوزه سلامت شهرستان شادگان تشکر و ابراز امیدواری کرد با تداوم این همکاری‌ها، روند توسعه زیرساخت‌های درمانی شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهره‌برداری از دانشکده پرستاری امام رضا(ع) ضمن توسعه زیرساخت‌های آموزش عالی در شهرستان، زمینه تربیت نیروهای متخصص بومی را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان منطقه خواهد داشت، همچنین راه‌اندازی پانسیون پرستاری بیمارستان، بخشی از نیازهای رفاهی و اسکان کادر درمان را برطرف کرده و به بهبود کیفیت خدمات درمانی در شهرستان شادگان کمک خواهد کرد.