به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی در خطبه‌های نماز جمعه امروز در مصلای امام خمینی (ره) شهرستان خوی، با تبیین جایگاه والای ماه محرم و ارتباط آن با پیروزی انقلاب اسلامی گفت: آنچه انقلاب ما را پیروز کرد، وحدت مردم، ایمان و رهبری مقتدر بود؛ و این وحدت همواره از طریق مجالس عزاداری و ترویج مکتب سیدالشهدا (ع) تقویت شده است.

وی با اشاره به تقارن میان «بعثت اول» در زمان امام خمینی (ره) و «بعثت دوم» ملت ایران تحت رهبری حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، تأکید کرد: تجمعات عزاداری، تجلی تابناک معرفت حسینی (ع) و کلید رمزآلود ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) است.

امام جمعه خوی همچنین با هشدار نسبت به تهدیدات موجود، گفت: دشمن در جنگ ترکیبی خود بر کاهش تاب‌آوری مردم و ایجاد اختلاف، تردید و بدگمانی در میان ملت تمرکز کرده است.

حجت‌الاسلام قاسم‌خانی با تبیین ضرورت فریضه امر به معروف و نهی از منکر، آن را از زیربناهای بقای جامعه و از موانع ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) دانست و افزود: جامعه‌ای که امر به معروف را از وظایف خود فراموش کند، از آرمان‌های حکومت مهدوی فاصله خواهد گرفت.

وی همچنین با الگوسازی از سبک زندگی ساده امام خمینی (ره)، از مردم خواست تا با رعایت «جهاد صرفه‌جویی» در مصرف منابع ملی، به وظایف دینی و ملی خود عمل کنند.

وی با تحلیل تحولات منطقه‌ای، دکترین «پاسخ فوری» محور مقاومت را تثبیت‌شده دانست و گفت: پاسخ‌های اخیر محور مقاومت به اقدامات صهیونیستی، نشان داد که معادلات تغییر کرده و دشمن با مواجهه با یک جبهه واحد و مقتدر روبه‌رو است.

امام جمعه خوی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از تجربیات ارزشمند دفاع مقدس، با اشراف کامل بر تحرکات دشمن، آماده پاسخگویی قاطع به هرگونه تعرض است.