علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشهها و مدلهای پیشیابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری جو استان گلستان عمدتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد موقتی و شکلگیری غبار رقیق در نقاط مختلف استان پیشبینی میشود.
وی افزود: در این مدت، بهویژه در ساعات عصر، غروب و شب، شرایط برای وقوع بارشهای پراکنده در برخی مناطق فراهم است و احتمال رخداد این بارشها در ارتفاعات استان بیشتر خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه گفت: در این روز نیز جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی پیشبینی نمیشود.
نعمتی ادامه داد: از روز دوشنبه با افزایش گرادیان فشاری و عبور موقت امواج کوتاه از تراز میانی جو، شرایط برای افزایش ناپایداریهای موقت فراهم خواهد شد.
وی اظهار کرد: بر این اساس، در برخی ساعات بهویژه در بازه عصر و شب، احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده در نقاط مختلف استان وجود دارد.
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