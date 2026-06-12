علی نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی، تا پایان هفته جاری جو استان گلستان عمدتاً پایدار خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد موقتی و شکل‌گیری غبار رقیق در نقاط مختلف استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در این مدت، به‌ویژه در ساعات عصر، غروب و شب، شرایط برای وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق فراهم است و احتمال رخداد این بارش‌ها در ارتفاعات استان بیشتر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به وضعیت جوی روز یکشنبه گفت: در این روز نیز جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی پیش‌بینی نمی‌شود.

نعمتی ادامه داد: از روز دوشنبه با افزایش گرادیان فشاری و عبور موقت امواج کوتاه از تراز میانی جو، شرایط برای افزایش ناپایداری‌های موقت فراهم خواهد شد.

وی اظهار کرد: بر این اساس، در برخی ساعات به‌ویژه در بازه عصر و شب، احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده در نقاط مختلف استان وجود دارد.