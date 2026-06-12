اصغر باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت مراکز خرید گندم در استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴ مرکز خرید تضمینی گندم در بخش خصوصی و ۲۴ مرکز خرید تعاون روستایی در استان فعال هستند.
مدیرکل غله استان با بیان اینکه نیاز سالانه ایلام به گندم حدود ۱۰۰ هزار تن است، افزود: با توجه به پیشبینی خرید حدود ۲۷۰ هزار تن گندم در سال جاری، بخشی از این محصول به استانهای دیگر منتقل خواهد شد.
وی همچنین پیشنهاد داد با فراهم شدن شرایط و حمایت از سرمایهگذاری، گندم مازاد استان ابتدا در واحدهای آردسازی داخل استان به آرد تبدیل و سپس به سایر استانها منتقل شود که این اقدام میتواند موجب تقویت بخش خصوصی و افزایش اشتغال در استان شود.
به گفته وی، نیاز سالانه استان به آرد نیز حدود ۷۸ هزار تن برآورد میشود که با مدیریت موجود، این میزان به طور کامل تأمین خواهد شد.
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