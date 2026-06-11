آغاز خرید تضمینی گندم در خداآفرین

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی روز پنجشنبه با پیش‌بینی تولید بیش از ۶۵۰ هزار تن گندم در آذربایجان شرقی از آغاز رسمی عملیات خرید تضمینی گندم و دانه روغنی کلزا در مناطق گرمسیری و شهرستان خداآفرین خبر داد.

بر اساس دستورالعمل ابلاغی قیمت پایه هر کیلوگرم گندم معمولی با ۳ درصد افت مفید و ۱ درصد افت غیرمفید ۲۹۵ هزار ریال تعیین شده است که با تخصیص ۲۰۰ هزار ریال مشوق و جایزه تحویل قیمت نهایی پرداختی به کشاورزان به ۴۹۵ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم می‌رسد.

قیمت توافقی خرید محصول کلزا طی امسال حداقل ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار ریال به‌ازای هر کیلوگرم با ۱۰ درصد رطوبت و ۲ درصد ناخالصی تعیین شده است.