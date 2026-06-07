صدور ۱۴۰ فقره سند مالکیت روستایی توسط بنیاد مسکن شهرستان خاش

به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان خاش در راستای اجرای قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و صدور اسناد مالکیت، موفق به صدور تعداد ۱۴۰ فقره سند در دو ماهه اول سال جاری شده است.
این اقدام در چارچوب اجرای قوانین و با هدف تثبیت مالکیت و ارتقای امنیت حقوقی ساکنان مناطق روستایی صورت گرفته است.
همچنین در ادامه همکاریهای مشترک فیمابین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با سایر دستگاههای اجرایی شهرستان خاش، بر اساس تفاهمنامههای منعقده، تعداد ۲۰ فقره سند مالکیت فضاهای ورزشی مربوط به اداره ورزش و جوانان و تعداد ۲۴ فقره سند مربوط به تأسیسات و املاک اداره مخابرات شهرستان خاش صادر شده است.
لازم به ذکر است این اسناد با همکاری و تعامل مؤثر اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خاش صادر شده که نشاندهنده هماهنگی بینبخشی مطلوب در راستای خدمترسانی به مردم شریف منطقه میباشد.
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