  1. استانها
  2. ایلام
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

مهار آتش سوزی در منطقه مانشت و قلارنگ ایلام؛ ۵ هکتار سوخت

مهار آتش سوزی در منطقه مانشت و قلارنگ ایلام؛ ۵ هکتار سوخت

ایلام - مدیرکل محیط زیست ایلام از مهار آتش سوزی در منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی با اشاره به سرعت عمل یگان حفاظت محیط زیست افزود: حضور به موقع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام در منطقه باعث شد تا حریق در وقت طلایی کنترل شده و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شود. همچنین با بررسی‌های میدانی، علت و عامل این آتش‌سوزی نیز شناسایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات با تلاش مشترک دو اکیپ از ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان و یک اکیپ تخصصی از کارشناسان اداره‌کل انجام گرفت. طبق برآوردهای اولیه، حدود ۵ هکتار از اراضی جنگلی دچار حریق شده است.

کد مطلب 6858026

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها