مهار آتش سوزی در منطقه مانشت و قلارنگ ایلام؛ ۵ هکتار سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا محمدی با اشاره به سرعت عمل یگان حفاظت محیط زیست افزود: حضور به موقع یگان حفاظت محیط زیست شهرستان ایلام در منطقه باعث شد تا حریق در وقت طلایی کنترل شده و از گسترش آن به سایر مناطق جلوگیری شود. همچنین با بررسی‌های میدانی، علت و عامل این آتش‌سوزی نیز شناسایی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات با تلاش مشترک دو اکیپ از ادارات حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان و یک اکیپ تخصصی از کارشناسان اداره‌کل انجام گرفت. طبق برآوردهای اولیه، حدود ۵ هکتار از اراضی جنگلی دچار حریق شده است.