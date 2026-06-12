حاجی بابایی: ایران یک قدرت بلامنازع در جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی عصر جمعه در جلسه شورای اداری رودسر با اشاره به موضوع پسماند اظهار کرد: هزار میلیارد تومان بودجه به این موضوع مهم اختصاص یافته و لازم است رسیدگی و توجه بیشتری در این زمینه داشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه سد پلرود ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: نامه‌ای کارشناسی‌شده آماده کرده‌ایم تا با کمک وزیر نیرو آن را پیگیری کنیم.

حاجی‌بابایی به شهرستان شدن بخش رحیم‌آباد اشاره و گفت: با توجه به جمعیت زیاد این مناطق، یک نظر کارشناسی از سوی استاندار ارائه شود تا بتوانیم برای ارتقای بخش رحیم‌آباد به شهرستان پیگیری نماییم.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به جنگ ایران و آمریکا و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار گفت: جنگ ما در طول یک سال ادامه دارد اما حالات جنگ متفاوت است. جنگ‌های متفاوتی با آمریکا داشته‌ایم؛ از جنگ رسانه‌ای، ترکیبی، اقتصادی تا نظامی. به نوعی می‌توان آن را جنگ جهانی سوم نامید.

وی بیان کرد: دنیا با این جنگ درگیر است. یک طرف جنگ، مقاومت است و طرف دیگر، آمریکا، اسرائیل و طرفداران آنها. این یک جنگ تمام‌عیار است که تاکنون آمریکا نتوانسته در طول یک سال گذشته از این باتلاق بیرون بیاید و آمریکا منطقه را به آشوب کشیده است.

حاجی‌بابایی افزود: همه قدرت‌های بین‌المللی خود را علیه کشور ما به کار بسته‌اند و ما با تمام قدرت در مقابل آن ایستاده‌ایم، اما آمریکا حاضر نیست این پیروزی را بپذیرد. شرایط داخلی کشورش اجازه نمی‌دهد استدلال کند که پیروز شده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکا آمده بود ایران را از بین ببرد؛ سه مؤلفه اول، از بین بردن ایران، دوم اسلام و سوم مردم ایران بود.

وی با بیان اینکه آمریکا می‌خواست مردم ایران را به عصر حجر برگرداند، گفت: نه تنها نتوانست، بلکه تنگه هرمز را از دست داد. امروز مدیریت تنگه هرمز به دست جمهوری اسلامی افتاده است آمریکا و اسرائیل برای عبور از تنگه هرمز باید به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ادای احترام کنند.

حاجی‌بابایی تصریح کرد: آمریکا آمده بودند تا قدرت خود را در منطقه تقویت کنند، نه تنها نتوانست، بلکه باعث نابودی کشورهای منطقه شد. همه این‌ها نشان می‌دهد آمریکا نمی‌تواند به مردم کشور خودش اعلام کند چه موفقیتی به دست آورده؛ اعتبار بین‌المللی خود را در منطقه از دست داده است.

وی افزود: امروز چین و روسیه می‌گویند ایران یک رقیب سرسخت برای آمریکاست و ما برای این پیروزی و تثبیت آن نیازمند وحدت و انسجام هستیم. باید حواشی را کنار بگذاریم تا به پیروزی قطعی برسیم.

نایب‌ رئیس مجلس به وضعیت اقتصادی اشاره و گفت: فشارهای زیادی وارد شده که بخشی مربوط به جنگ است، اما قسمتی دیگر به افراد سودجو بازمی‌گردد که فکر می‌کنند اگر به مردم فشار اقتصادی وارد شود، پیروزی با آمریکاست.

حاجی‌ بابایی تأکید کرد: ایران یک قدرت بلامنازع در جهان است و یکی از رقبای سرسخت آمریکا همراه با چین و روسیه است.