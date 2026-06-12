به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الحدث،‌ «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان امشب برای پیشبرد روند میانجی‌گری بین ایران و آمریکا عازم ژنو می‌شود.

سفر وزیر خارجه پاکستان به ژنو در حالی صورت می گیرد که یک مقام ارشد دولت ترامپ مدعی شده است که ایران و آمریکا درباره متن توافق موافقت کرده اند و این متن در مراحل پایانی تدوین و خلاصه سازی قرار دارد.

این مقام آمریکایی همچنین گفته است که انتظار می رود طبق توافق، مذاکرات فنی درباره مسئله هسته ای ۶۰ روز ادامه داشته باشد.

به ادعای این مقام آمریکایی، اسرائیل از جزئیات توافق آمریکا و ایران اطلاع ندارد و اگر از آن مطلع شود احساس اطمینان بیشتری خواهد کرد.