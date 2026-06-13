به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به‌زودی راهی ژنو خواهد شد تا یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران را امضا کند.

بر اساس این گزارش، پس از امضای این یادداشت تفاهم، ممکن است مذاکرات فنی بیشتری درباره مسائل حل‌نشده و مورد اختلاف در اسلام‌آباد برگزار شود.

وال استریت ژورنال نوشت: دونالد ترامپ از رهبران جهان خواهد خواست تا نظارت در تنگه هرمز را افزایش دهند.

همچنین این روزنامه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که بازگشت هیئت قطری از تهران در هفته گذشته با یک فرمول جدید برای توافق همراه بوده که «نقطه عطف تعیین‌کننده» بود.

پیشتر نیز یک رسانه عربی گزارش داده بود که «محمد اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان امشب (جمعه شب) برای پیشبرد روند میانجی‌گری بین ایران و آمریکا عازم ژنو می‌شود.