به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقایی در ارتباط تلفنی با برنامه به وقت ایران شبکه خبر گفت: طبیعی است در هر روند دیپلماتیکی هر طرفی سعی کند روایت خودش را داشته باشد ولی ما سعی کردیم روایتمان مبتنی بر واقعیت باشد. از ابتدای مذاکرات، ما مواضعمان را گفتیم و این که چه مواردی خط قرمز ماست و در اینباره موضع ما ثابت بوده است.

وی گفت: نکته‌ای که وزیر خارجه گفته‌اند در این چهار هفته تکرار کردیم. این که خیلی نزدیک هستیم تفاهم حاصل شود نکته جدیدی نیست. البته رسیدن به تفاهم می‌شد چند هفته قبل انجام شود. تغییر مکرر در مواضع طرف مقابل و اضافه کردن مطالبات جدید از علل تاخیر در تفاهم است.

سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: این که مدام ما را متهم می‌کنند برای همگان مشخص است که چه طرفی حسن نیت داشته است. ما همواره اجرای برجام را با حسن نیت انجام دادیم، اما آمریکا از برجام خارج شد. دو سه هفته قبل که هیئت پاکستانی دیداری داشت و مذاکراتی در تهران انجام شد گفتم تفاهم خیلی دور، خیلی نزدیک است. در جای دیگری گفتم مذاکرات به علت رفتار غیرقابل پیش بینی طرف آمریکایی، مذاکرات تبدیل شده به بازی مار و پله.

بقایی افزود: از ابتدا که وارد روند دیپلماتیک شدیم هدف این بود که به تفاهم برسیم. الان در اکثر موارد تفاهم صورت گرفته است و در مرحله جمع‌بندی در میان خودمان هستیم.

وی گفت: نکته آقای عراقچی دقیق است، ما همچنان با رفتار طرف مقابل مواجه هستیم که مردم ایران را متهم می‌کنند که غیرقابل اعتماد هستند.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعای ترامپ در خصوص امضای تفاهم نامه در یکشنبه یا دوشنبه آینده اظهار داشت: از الان نمی‌توانم در این باره نظر قطعی بدهم. جزئیات موضوع، زمان، مکان و جزئیات مربوط به تفاهم بستگی دارد که روند دیپلماتیک به چه شکلی پیش رود.

بقایی گفت: به علت حساسیت موضوع طبیعی است که خبرنگاران برای رسیدن به اطلاعات از ابزارهای خود استفاده کنند. ما پویایی ارزنده‌ای در رسانه‌های خودمان داریم، اما هیچ یک از مطالبی را که منتشر شده نمی‌توانم تایید کنم. این به معنی محرم نبودن مردم نیست.

سخنگوی نهاد سیاست خارجی با اشاره به توئیت وزیر امور خارجه کشورمان در خصوص نزدیک شدن به تفاهمنامه گفت: ما با توجه به روند مذاکرات با واقع نگری، رصد می‌کنیم و آخرین وضعیت را در نظر می‌گیریم. با توجه به رصد مواضع طرف مقابل، هم اکنون جلسه نهادهای ذیربط در حال برگزاری است.

وی افزود: مسائل مذاکرات یک روند است و ما با توجه به مواضع طرف مقابل قرار نیست مسیرمان را تعیین کنیم؛ روند تصمیم‌گیری در کشور ما کاملا مشخص است. ما برای این که به نتیجه قطعی و نهایی برسیم باید در مراجع و بخش‌های تصمیم‌گیر به اجماع برسم این روند منطقی است و در هر مرحه‌ای باید تجارب گذشته را در نظر بگیریم