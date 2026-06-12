۱۳ کیلومتر از محور مرزن آباد در کندوان آسفالت شد

یحیی یوسفپور در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه با هماهنگی بسیار خوب میان دستگاههای اجرایی شهرستان، همراهی و پیگیری مستمر، امروز شاهد عملیاتی شدن روکش آسفالت در مسیر مرزنآباد هستیم.
وی افزود: در بازدیدهای پیشین استاندار مقرر شده بود ۸ کیلومتر از این مسیر آسفالت شود اما با پیگیریهای انجام شده این میزان به ۱۳ کیلومتر افزایش پیدا کرد.
فرماندار چالوس هدفگذاری مجموعه را اولویتدهی به روستاهایی دانست که در حوزه پدافند غیرعامل کاربرد راهبردی دارند و تصریح کرد: این مسیر ارتباطی بیش از ۱۵ روستای منطقه را پوشش میدهد و دسترسی مناسبی را برای ساکنان فراهم میکند و امیدواریم همین روند برای دیگر محورهای دارای چنین ویژگیهایی از جمله راه دالیر نیز در برنامه امسال قرار گیرد.
یوسفپور در پایان با اشاره به معضل مسدود شدن مقطعی جاده کندوان گفت: این جاده به عنوان یک مسیر جایگزین در حکم پدافند غیرعامل میتواند بسیاری از دغدغههای بومیان منطقه را حل کند و در همین راستا پروژه «سن» نیز به عنوان یکی از طرحهای بسیار مهم در دست انجام است و امیدواریم مجموعه این اقدامات موجب رضایت شهروندان عزیز شود.
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