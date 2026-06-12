فرجی: هنر تعزیه به حفظ فرهنگ عاشورا کمک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام فرجی شامگاه جمعه در گردهمایی سرپرستان گروه‌های شبیه‌خوان استان چهارمحال و بختیاری در آستانه ماه محرم که با حضور نماینده ولی فقیه و جمعی از مسئولان استانی در فرهنگسرای شهرکرد برگزار شد با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و با اشاره به اینکه فرهنگ عاشورا از درخشان‌ترین جبهه‌های معنوی و معرفتی است، اظهار کرد: هنر تعزیه‌خوانی به حفظ و زنده نگهداشتن عاشورا و محرم کمک کرده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه گردهمایی تعزیه‌خوانان هر ساله در آستانه محرم الحرام برپا می‌شود، ادامه داد: امسال در میانه جنگ تحمیلی سوم، این آیین را برپا می‌کنیم و داغدار قائد شهیدمانیم که در حالی به شهادت رسیدند که بر خلاف ادعای معاندان سرکارشان حضور داشتند نه آنکه مخفی شده باشند.

وی با تأکید بر اینکه آیین‌های تعزیه در ایام محرم و صفر حتی‌الامکان پیش از آغاز تجمعات شبانه برپا می‌شود، ادامه داد: درخواستم از فعالان این عرصه آن است که برنامه تعزیه‌خوانی را تا پیش از آغاز تجنعات، به پایان برند.

فرجی با دعوت از تعزیه‌خوان‌ها برای تقلیل تحریفات تعزیه، افزود: انتظار می‌رود همه فعالان این عرصه دقت نظر داشته باشند؛ مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز برنامه‌ریزی برای برپایی محافل تعزیه داشته و مقرر شده این برنامه‌ها ساعتی قبل از اذان مغرب و عشاء در محل‌های اعلام شده برپا گردد.

وی در خصوص محل‌های اجرای محافل تعزیه‌خوانی، یادآور شد: درخواست می‌شود متولیان گروه‌های تعزیه مکان‌های امن و دارای ایمنی کافی برای مخاطبان را برای برپایی این محافل تدارک ببینند.

فرجی بیان کرد: بها دادن به جوانان از دیگر بایسته‌های تعالی این هنر در استان است که حتی‌الامکان نباید مخالفتی با جوانان در این عرصه صورت گیرد بلکه اجازه هنرنمایی به جوانان نیز اعطا شود.

فرجی گفت: مصونیت بخشی به نوجوانان و جوانان در مقابل تهدید تهاجم فرهنگی با تکیه بر ظرفیت هنر، توجه به حذف تحریف‌ها از متون تعزیه و نیز تربیت و آموزش شبیه‌خوانان جوان از دیگر انتظارات از فعالان این عرصه است.