سه فوتی و یک مصدوم در سانحه رانندگی کمربندی سردرود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روز جمعه در پی گزارش وقوع سانحه رانندگی در جاده آذرشهر، محدوده کمربندی سردرود، مرکز اورژانس استان دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام کرد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودروی دنا پس از انحراف از مسیر با تیر برق برخورد کرده و بر اثر شدت برخورد دچار آتش‌سوزی شد.

شادی‌نیا ادامه داد: در این سانحه سه نفر در محل جان خود را از دست دادند و همچنین یک زن ۴۸ ساله مصدوم شد که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.