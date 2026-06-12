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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۰۵

سه فوتی و یک مصدوم در سانحه رانندگی کمربندی سردرود

سه فوتی و یک مصدوم در سانحه رانندگی کمربندی سردرود

تبریز- سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی گفت: برخورد یک دستگاه خودروی سواری با تیر برق، ۳ فوتی و یک نفر مصدوم در پی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید شادی‌نیا شامگاه جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: روز جمعه در پی گزارش وقوع سانحه رانندگی در جاده آذرشهر، محدوده کمربندی سردرود، مرکز اورژانس استان دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام کرد.

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی افزود: در این حادثه، یک دستگاه خودروی دنا پس از انحراف از مسیر با تیر برق برخورد کرده و بر اثر شدت برخورد دچار آتش‌سوزی شد.

شادی‌نیا ادامه داد: در این سانحه سه نفر در محل جان خود را از دست دادند و همچنین یک زن ۴۸ ساله مصدوم شد که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، به بیمارستان امام رضا(ع) تبریز منتقل شد.

کد مطلب 6858237

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