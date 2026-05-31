۱۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

برخورد دو دستگاه سواری در اتوبان پیامبر اعظم ۷ مصدوم برجای گذاشت

تبریز- رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بستان آباد گفت: برخورد دو دستگاه سواری در کیلومتر ۱۰ اتوبان پیامبر اعظم (مسیر بستان‌آباد–تبریز) ۷ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مرسلی روز یکشنبه در تشریح جزئیات خبر گفت: ساعت ۴:۵۵ روز یکشنبه ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۵، در پی اعلام مرکز کنترل و هماهنگی عملیات امداد و نجات استان مبنی بر برخورد یک دستگاه سواری سمند با پراید در کیلومتر ۱۰ اتوبان پیامبر اعظم (مسیر بستان‌آباد–تبریز) بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات یادمان شهدای شیبلی به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بستان آباد ادامه داد: نجاتگران پس از حضور در محل و ایمن‌سازی صحنه، عملیات امدادرسانی را آغاز کردند و در جریان حادثه، یک نفر از مصدومان با استفاده از ست نجات هیدرولیک توسط نیروهای هلال‌احمر رهاسازی شد.

مرسلی خاطرنشان کرد: در این حادثه ۷ نفر از سرنشینان دو خودرو مصدوم شدند و پس از انجام اقدامات اولیه، مصدومان برای انتقال به مرکز درمانی به عوامل اورژانس تحویل داده شدند. عملیات امدادرسانی پس از رهاسازی و تحویل مصدومان با موفقیت به پایان رسید.

