حریق انباری لوازم برقی در پاساژ شریعتی تبریز مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ظهر سه‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه در انباری محل نگهداری لوازم برقی و تجهیزات رایانه‌ای رخ داد که پس از اطلاع به سامانه آتش‌نشانی، نیروهای عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

رضا جان‌فشان نوبری افزود: آتش‌سوزی با تولید دود نسبتاً غلیظ همراه بود و آتش‌نشانان ضمن اجرای عملیات تخلیه دود، موفق شدند حریق را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر واحدهای پاساژ جلوگیری کنند.

وی با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق خاطرنشان کرد: این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و علت وقوع آتش‌سوزی پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.