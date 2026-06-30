حریق انباری لوازم برقی در پاساژ شریعتی تبریز مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز ظهر سهشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار کرد: این حادثه در انباری محل نگهداری لوازم برقی و تجهیزات رایانهای رخ داد که پس از اطلاع به سامانه آتشنشانی، نیروهای عملیاتی در کوتاهترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.
رضا جانفشان نوبری افزود: آتشسوزی با تولید دود نسبتاً غلیظ همراه بود و آتشنشانان ضمن اجرای عملیات تخلیه دود، موفق شدند حریق را مهار کرده و از سرایت آتش به سایر واحدهای پاساژ جلوگیری کنند.
وی با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق خاطرنشان کرد: این حادثه هیچگونه مصدوم یا تلفات جانی نداشت و علت وقوع آتشسوزی پس از بررسی کارشناسان اعلام خواهد شد.
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