۳ کشته در ۲ حادثه واژگونی خودرو در محورهای سراب

به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدنژاد صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اعلام این مطلب اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۱۴:۳۰ روز گذشته در جاده آبگرم و محدوده روستای اردها به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد. در این سانحه، یک دستگاه نیسان وانت واژگون شد و بلافاصله کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ کلیان به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های اولیه و معاینه مصدوم، فوت وی در صحنه حادثه تأیید شد.

سخنگوی اورژانس سراب ادامه داد: دومین حادثه ساعت ۱۶:۳۸ روز سه‌شنبه در منطقه مهربان و محدوده روستای حاج علمدار رخ داد و در این سانحه، یک دستگاه پیکان وانت واژگون شد که متأسفانه دو نفر شامل یک مرد ۵۵ ساله و یک زن ۵۰ ساله بر اثر شدت جراحات وارده جان باختند.

محمدنژاد گفت: کارشناسان پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهید انصاری مهربان پس از حضور در محل، فوت هر دو سرنشین را تأیید کردند.

سخنگوی اورژانس و فوریت‌های پزشکی دانشکده علوم پزشکی سراب با ابراز تأسف از وقوع این حوادث، از رانندگان خواست با رعایت نکات ایمنی، قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به اصول ایمنی، از بروز سوانح مشابه جلوگیری کنند و تأکید کرد: رعایت این موارد نقش مؤثری در کاهش تلفات و مصدومان حوادث جاده‌ای دارد.