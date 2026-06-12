صد و چهارمین اجتماع حماسی مردم آستانه در دفاع از میهن اسلامی

آستانه- در این ویدئو صد و چهارمین اجتماع حماسی شبانه مردم آستانه در دفاع از میهن اسلامی را ملاحظه می کنید.