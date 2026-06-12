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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰

تجمع چرامی‌ها در شب صد و چهارم در حمایت از جبهه مقاومت

تجمع چرامی‌ها در شب صد و چهارم در حمایت از جبهه مقاومت

چرام-تجمع چرامی‌ها در حمایت از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت به صدو چهارمین شب رسید.

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کد مطلب 6858267

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