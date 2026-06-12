https://mehrnews.com/x3cjrF ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ کد مطلب 6858267 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱:۱۰ تجمع چرامیها در شب صد و چهارم در حمایت از جبهه مقاومت چرام-تجمع چرامیها در حمایت از نیروهای مسلح و جبهه مقاومت به صدو چهارمین شب رسید. دریافت 4 MB کد مطلب 6858267 کپی شد مطالب مرتبط کاروان همدلی دولت و مردم در شهرستان چرام راه اندازی شد بررسی چالشهای واحدهای صنعتی چرام با حضور نماینده مردم در مجلس گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد گزارش كامل سفر رئيس جمهور به كهگيلويه و بويراحمد قربانیان کرونا در کهگیلویه و بویراحمد به ۱۳۵ نفر رسید کهگیلویه و بویراحمدیها در روز قدس باردیگر حماسه آفریدند برچسبها شهرستان چرام تجمع مردمی جنگ رمضان
نظر شما