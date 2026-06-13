عبدالرضا حاج علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به خسارات وارده به منازل مسکونی و خودروهای شهروندان در جریان حوادث مرتبط با «جنگ رمضان» در شهرستان اراک، اظهار کرد: روند بازسازی واحدهای آسیبدیده و پرداخت خسارات و حمایتهای انجامشده در این راستا مطلوب است و این مهم در اولویت اقدامات قرار دارد.
وی افزود: در مجموع ۸۵۹ واحد مسکونی در شهرستان اراک دچار خسارت شدند که از این تعداد، ۴ واحد بهصورت کامل تخریب شد و ۵۶ واحد نیز دچار آسیبهای جدی شدهاست.
فرماندار اراک ادامه داد: عملیات مقاومسازی این واحدهای آسیبدیده عموما در مجتمع مسکونی نارنجستان هستند به پایان رسیده و اکنون مراحل سفتکاری در حال اتمام بوده و عملیات نازککاری و اجرای تأسیسات نیز آغاز شده است.
حاج علیبیگی گفت: حدود ۸۰۰ واحد مسکونی دیگر که عمدتاً دچار خساراتی نظیر شکستگی شیشه، تخریب درب و پنجره و آسیبهای جزئی و تخریب دیوار شده بودند، بهطور کامل بازسازی و به وضعیت قابل سکونت بازگشتهاند.
وی با اشاره به خسارات وارده به خودروها نیز گفت: در این حادثه حدود ۱۲۰ دستگاه خودرو نیز دچار آسیب شده بودند که خسارات آنها بهطور کامل پرداخت شده است.
فرماندار اراک همچنین در خصوص حمایتهای معیشتی و جبرانی به این جامعه هدف تصریح کرد: در این راستا به ۶۰ واحد تخریبی مبلغ هفت میلیارد ریال ودیعه قرضالحسنه اختصاص یافت که به ۵۹ واحد پرداخت شده است.
وی بیان کرد: همچنین مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال قرض الحسنه به همراه بسته محدود غذایی و نیز ۱۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض به خانوادههای مشمول پرداخت شده است.
فرماندار اراک اظهار کرد: در حوزه جبران خسارت تجهیزات و لوازم خانگی آسیبدیده نیز از طریق بنیاد علوی و تسهیل گری بنیاد مسکن پرداختها در دو قالب بلاعوض و تسهیلات قرضالحسنه در حال اجرا است و فرآیند تأمین اقلام از طریق درگاه معرفیشده توسط این بنیاد در حال پیگیری است.
فرماندار اراک همچنین به مصوبه شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: مبلغ یک میلیارد ریال کمک بلاعوض برای ۶۰ خانواده آسیبدیده به تصویب شورای اسلامی شهراراک رسیده و توسط شهرداری در مرحله پرداخت قرار دارد که به گفته شهردار در اسرع وقت پرداخت می شود.
حاجعلیبیگی تأکید کرد: روند بازسازی، پرداخت خسارات و حمایت از خانوادههای آسیبدیده با جدیت ادامه دارد و دستگاههای اجرایی تا بازگشت کامل شرایط عادی زندگی در کنار مردم خواهند بود.
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