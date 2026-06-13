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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۰۰

عملیات مقاوم سازی ۸۵۹ واحد آسیب‌دیده در اراک به پایان رسید

عملیات مقاوم سازی ۸۵۹ واحد آسیب‌دیده در اراک به پایان رسید

اراک-فرماندار اراک گفت: عملیات مقاوم سازی ۸۵۹ واحد آسیب‌دیده حوادث مرتبط با جنگ رمضان در این شهرستان به پایان رسید.

عبدالرضا حاج علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به خسارات وارده به منازل مسکونی و خودروهای شهروندان در جریان حوادث مرتبط با «جنگ رمضان» در شهرستان اراک، اظهار کرد: روند بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و پرداخت خسارات و حمایت‌های انجام‌شده در این راستا مطلوب است و این مهم در اولویت اقدامات قرار دارد.

وی افزود: در مجموع ۸۵۹ واحد مسکونی در شهرستان اراک دچار خسارت شدند که از این تعداد، ۴ واحد به‌صورت کامل تخریب شد و ۵۶ واحد نیز دچار آسیب‌های جدی شده‌است.

فرماندار اراک ادامه داد: عملیات مقاوم‌سازی این واحدهای آسیب‌دیده عموما در مجتمع مسکونی نارنجستان هستند به پایان رسیده و اکنون مراحل سفت‌کاری در حال اتمام بوده و عملیات نازک‌کاری و اجرای تأسیسات نیز آغاز شده است.

حاج علیبیگی گفت: حدود ۸۰۰ واحد مسکونی دیگر که عمدتاً دچار خساراتی نظیر شکستگی شیشه، تخریب درب و پنجره و آسیب‌های جزئی و تخریب دیوار شده بودند، به‌طور کامل بازسازی و به وضعیت قابل سکونت بازگشته‌اند.

وی با اشاره به خسارات وارده به خودروها نیز گفت: در این حادثه حدود ۱۲۰ دستگاه خودرو نیز دچار آسیب شده بودند که خسارات آن‌ها به‌طور کامل پرداخت شده است.

فرماندار اراک همچنین در خصوص حمایت‌های معیشتی و جبرانی به این جامعه هدف تصریح کرد: در این راستا به ۶۰ واحد تخریبی مبلغ هفت میلیارد ریال ودیعه قرض‌الحسنه اختصاص یافت که به ۵۹ واحد پرداخت شده است.

وی بیان کرد: همچنین مبلغ ۸۵۰ میلیون ریال قرض الحسنه به همراه بسته محدود غذایی و نیز ۱۰۰ میلیون ریال کمک بلاعوض به خانواده‌های مشمول پرداخت شده است.

فرماندار اراک اظهار کرد: در حوزه جبران خسارت تجهیزات و لوازم خانگی آسیب‌دیده نیز از طریق بنیاد علوی و تسهیل گری بنیاد مسکن پرداخت‌ها در دو قالب بلاعوض و تسهیلات قرض‌الحسنه در حال اجرا است و فرآیند تأمین اقلام از طریق درگاه معرفی‌شده توسط این بنیاد در حال پیگیری است.

فرماندار اراک همچنین به مصوبه شورای اسلامی شهر اشاره کرد و گفت: مبلغ یک میلیارد ریال کمک بلاعوض برای ۶۰ خانواده آسیب‌دیده به تصویب شورای اسلامی شهراراک رسیده و توسط شهرداری در مرحله پرداخت قرار دارد که به گفته شهردار در اسرع وقت پرداخت می شود.

حاج‌علی‌بیگی تأکید کرد: روند بازسازی، پرداخت خسارات و حمایت از خانواده‌های آسیب‌دیده با جدیت ادامه دارد و دستگاه‌های اجرایی تا بازگشت کامل شرایط عادی زندگی در کنار مردم خواهند بود.

کد مطلب 6858336

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