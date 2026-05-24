۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۸

زندیه وکیلی: تسریع بازسازی مناطق آسیب‌دیده از جنگ رمضان دستور کار است

محلات- استاندار مرکزی گفت: روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ رمضان با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های این استان دستور کار ویژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از منازل مسکونی تخریب‌شده جنگ رمضان در شهرستان محلات اظهار کرد: شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، برگزیدگان الهی و نماد اخلاص، ایثار و پایبندی به آرمان‌های اسلامی هستند.

وی افزود: در دیدارهای اخیر با خانواده‌های معظم شهدا و بررسی سیره زندگی آنان، روشن شد که این شهدا از ویژگی‌های اخلاقی برجسته‌ای برخوردار بودند که آنان را متمایز می‌کرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شهدای این نبرد نابرابر در ایام ماه مبارک رمضان، در خانواده‌هایی متدین، مذهبی و ولایت‌مدار پرورش یافته بودند.

وی ادامه داد: با وجود حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حمایت استکبار جهانی، شواهد و روایت‌های بازماندگان نشان می‌دهد شهادت این عزیزان انتخابی آگاهانه در مسیر الهی بوده است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دشمنان با آسیب به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی در پی تضعیف اراده ملت ایران هستند اما خون پاک شهدا و پایداری خانواده‌های آنان ضامن تداوم و اعتلای نظام اسلامی است.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های استانی برای بازسازی سریع مناطق آسیب‌دیده و حمایت از خانواده‌های متأثر از این حملات بسیج شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: هیچگونه وقفه‌ای در روند خدمت‌رسانی به مردم شهید پرور محلات و استان مرکزی پذیرفتنی نیست.

وی گفت: در کنار اقدامات اجرایی، حمایت‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده برای بهبود شرایط زندگی و بازگشت سریع آرامش به مناطق آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6839621

