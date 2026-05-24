به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از منازل مسکونی تخریب‌شده جنگ رمضان در شهرستان محلات اظهار کرد: شهدای والامقام جنگ تحمیلی سوم، برگزیدگان الهی و نماد اخلاص، ایثار و پایبندی به آرمان‌های اسلامی هستند.

وی افزود: در دیدارهای اخیر با خانواده‌های معظم شهدا و بررسی سیره زندگی آنان، روشن شد که این شهدا از ویژگی‌های اخلاقی برجسته‌ای برخوردار بودند که آنان را متمایز می‌کرد.

زندیه وکیلی تصریح کرد: شهدای این نبرد نابرابر در ایام ماه مبارک رمضان، در خانواده‌هایی متدین، مذهبی و ولایت‌مدار پرورش یافته بودند.

وی ادامه داد: با وجود حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی و حمایت استکبار جهانی، شواهد و روایت‌های بازماندگان نشان می‌دهد شهادت این عزیزان انتخابی آگاهانه در مسیر الهی بوده است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: دشمنان با آسیب به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی در پی تضعیف اراده ملت ایران هستند اما خون پاک شهدا و پایداری خانواده‌های آنان ضامن تداوم و اعتلای نظام اسلامی است.

وی افزود: تمامی ظرفیت‌های استانی برای بازسازی سریع مناطق آسیب‌دیده و حمایت از خانواده‌های متأثر از این حملات بسیج شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: هیچگونه وقفه‌ای در روند خدمت‌رسانی به مردم شهید پرور محلات و استان مرکزی پذیرفتنی نیست.

وی گفت: در کنار اقدامات اجرایی، حمایت‌های مستمر و برنامه‌ریزی‌شده برای بهبود شرایط زندگی و بازگشت سریع آرامش به مناطق آسیب‌دیده در دستور کار قرار دارد.