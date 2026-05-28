به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر پنجشنبه در آیین فعال‌سازی مجدد یک واحد تولید شهرستان خمین اظهار کرد: تأکید رهبر شهید بر حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی، اکنون زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت صنایع کشور شده است.

وی افزود: تولید داخلی با تکیه بر توان بومی، زمینه جلوگیری از واردات و توسعه صادرات به کشورهای همسایه را فراهم می‌کند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی در جنگ ۱۲ روزه ۴۰ شهید تقدیم کرد که ۲۶ نفر از آنان از خمین بودند و این شهرستان در جنگ تحمیلی سوم نیز ۲۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی ادامه داد: احیای واحدهای متوقف‌شده صنعتی، نیازمند همت، اعتماد و روحیه جهادی در عرصه تولید است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: کارآفرینان کشور با وجود فشارهای اقتصادی، از نیروی انسانی و استمرار تولید حمایت کردند.

وی افزود: راه‌اندازی خطوط جدید تولید در شرایط جنگ اقتصادی، حاصل تلاش مردم و کارآفرینان کشور است.

زندیه وکیلی بیان کرد: با وجود آسیب‌دیدگی ۲۳۴ کارخانه در جنگ اخیر، بخش قابل توجهی از این واحدها به چرخه تولید بازگشته‌اند که نشان‌دهنده نهادینه‌شدن صنعت و روحیه توسعه‌محور کارآفرینان کشور است.

وی گفت: استان مرکزی با ظرفیت‌های موجود آماده توسعه صنعتی است و دستگاه‌های اجرایی باید موانع تولید را رفع کنند.