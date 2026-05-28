۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۱۸

۲۳۴ واحد تولیدی آسیب‌دیده در جنگ رمضان به چرخه تولید بازمی‌گردند

خمین- استاندار مرکزی گفت: ۲۳۴ واحد تولیدی این استان در جنگ تحمیلی اخیر، آسیب دیدند که بخش زیادی از این صنایع مجدد وارد چرخه تولید شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی عصر پنجشنبه در آیین فعال‌سازی مجدد یک واحد تولید شهرستان خمین اظهار کرد: تأکید رهبر شهید بر حمایت از تولید و مصرف کالای ایرانی، اکنون زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت صنایع کشور شده است.

وی افزود: تولید داخلی با تکیه بر توان بومی، زمینه جلوگیری از واردات و توسعه صادرات به کشورهای همسایه را فراهم می‌کند.

زندیه وکیلی تصریح کرد: استان مرکزی در جنگ ۱۲ روزه ۴۰ شهید تقدیم کرد که ۲۶ نفر از آنان از خمین بودند و این شهرستان در جنگ تحمیلی سوم نیز ۲۱ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرد.

وی ادامه داد: احیای واحدهای متوقف‌شده صنعتی، نیازمند همت، اعتماد و روحیه جهادی در عرصه تولید است.

استاندار مرکزی تاکید کرد: کارآفرینان کشور با وجود فشارهای اقتصادی، از نیروی انسانی و استمرار تولید حمایت کردند.

وی افزود: راه‌اندازی خطوط جدید تولید در شرایط جنگ اقتصادی، حاصل تلاش مردم و کارآفرینان کشور است.

زندیه وکیلی بیان کرد: با وجود آسیب‌دیدگی ۲۳۴ کارخانه در جنگ اخیر، بخش قابل توجهی از این واحدها به چرخه تولید بازگشته‌اند که نشان‌دهنده نهادینه‌شدن صنعت و روحیه توسعه‌محور کارآفرینان کشور است.

وی گفت: استان مرکزی با ظرفیت‌های موجود آماده توسعه صنعتی است و دستگاه‌های اجرایی باید موانع تولید را رفع کنند.

کد مطلب 6843465

