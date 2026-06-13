نگرانی رژیم صهیونیستی از پروژه مشترک ترکیه و عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، عربستان و ترکیه به سمت ایجاد یک گذرگاه تجاری زمینی پیش می روند که کشورهای عربی حوزه خلیج فارس را از طریق سوریه و اردن به اروپا مرتبط می کند.

در این گزارش آمده است، این پروژه عملا رژیم صهیونیستی را کنار گذاشته و رقیبی برای گذرگاه اقتصادی هند-خاورمیانه و اروپا موسوم به ایمک می شود. رژیم صهیونیستی از حامیان اصلی این پروژه محسوب می شود.

بر اساس این گزارش، همکاری میان ترکیه و عربستان باعث می شود کالاها میان آسیا و اروپا از طریق خاک سوریه و اردن تا ترکیه بدون عبور از اراضی اشغالی یا تکیه به بندر حیفا تبادل شود.

در این گزارش آمده است، پروژه مذکور نقش رژیم صهیونیستی در دایره مرکزی تجارت میان آسیا و اروپا را تضعیف می کند.

بر اساس این گزارش، روزهای گذشته وزرای حمل و نقل ترکیه و عربستان یادداشت های تفاهمی در زمینه همکاری های راه آهن و لوجستیک امضا کردند. رقابت میان این دو پروژه رقابت بر سر نقشه مسیرهای زمینی در منطقه را نشان می دهد.