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۲۴ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۱۶

اردن از فعال شدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد

اردن از فعال شدن آژیرهای هشدار در این کشور خبر داد

تلویزیون اردن مدعی شد که آژیر هشدار در این کشور شنیده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از تلویزیون اردن اعلام کرد که آژیرهای هشدار در مناطق مختلف این کشور فعال شده‌ است.

تاکنون مقامات اردنی جزئیاتی درباره علت فعال شدن آژیر هشدار اعلام نکردند.

این تحول چند روز پس از آن رخ می دهد که سفارت آمریکا در اردن نیز روز پنجشنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: از شهروندان آمریکایی خواسته می‌شود تا در پناهگاه‌ ها بمانند و هشدارهای امنیتی را مد نظر داشته باشند.

در بیانیه صادره از سوی سفارت آمریکا در اردن آمده بود که گزارش‌ ها حاکی از وجود پهپاد یا موشک در حریم هوایی اردن بوده است.

کد مطلب 6859400

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