به گزارش خبرنگار مهر، علی رشیدی پور صبح شنبه در دیدار با رئیس اورژانس کشور در سمنان از اضافه شدن ۱۲ دستگاه آمبولانس بین جاده ای به ناوگان استان سمنان خبر داد و افزود: پیگیری این مصوبه گامی به سوی ارتقا سطح خدمتم پیش بیمارستانی در استان خواهد بود.

وی ادامه داد: براساس توافق انجام گرفته نیمی از اعتبارات تهیه این تعداد آمبولانس از سوی اورژانس کشور و ۵۰ درصد مابقی توسط استانداری سمنان تامین خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به تصویب اعتبار مورد نیاز برای ساخت مرکز فرماندهی اورژانس در سمنان، توضیح داد: این مرکز مغز متفکر مدیریت حوادث و پدافند غیر عامل برای هدایت عملیات را عهده دار است.

رشیدی پور از تامین اعتبار لازم برای اتمام پروژه ساخت اورژانس شهری گرمسار خبر داد و اظهار کرد: تکمیل این مجموعه پاسخ دهی به حوادث شهری را تسریع خواهد بخشید.

وی به اختصاص اعتبار قابل توجه برای تقویت امور رفاهی و زیست پایگاهی اورژانس استان اشاره داشت و تصریح کرد: رویکرد این طرح انگیزه بخشی به سلامت نیروهای عملیاتی است.