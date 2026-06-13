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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۱۴

فرد متهم به جاسوسی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در پیشوا دستگیر شد

فرد متهم به جاسوسی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در پیشوا دستگیر شد

پیشوا- سربازان گمنام سازمان اطلاعات سپاه شهرستان پیشوا موفق به دستگیری فردی شدند که با عناصر جاسوسی خارج از کشور و شبکه‌های معاند در ارتباط بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با هوشیاری و اقدام به‌موقع سربازان گمنام امام زمان (عج) در سپاه حضرت سیدالشهدا (ع) استان تهران، عامل جاسوسی در کمتر از ۴ ساعت از لحظه انتشار فیلم شناسایی و دستگیر شد.

وی از طریق تصاویر گرفته شده از لحظات اصابت چند فروند موشک کشور متخاصم آمریکا به اماکن نظامی، با شبکه‌های سلطنت‌طلب و شبکه منحوس ایران اینترنشنال و رسانه‌های صهیونیستی ارتباط برقرار کرده بود.

این فرد جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.

سازمان اطلاعات سپاه از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک امنیتی، مراتب را به سامانه ۱۱۴ گزارش دهند و تأکید کرد: دستگاه اطلاعاتی و قضایی با مخلان امنیت مردم برخورد قاطع خواهد داشت.

کد مطلب 6858435

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